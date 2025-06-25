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عربي-دولي
البرلمان الإيراني يعلق التعاون مع "وكالة الطاقة الذرية"
Lebanon 24
25-06-2025
|
06:21
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صوت النواب الإيرانيون لصالح تعليق التعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، بعد حرب استمرت 12 يوما نفّذت
الولايات المتحدة
وإسرائيل خلالها ضربات على منشآت نووية في
إيران
.
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ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس
مجلس الشورى
محمد
باقر
قاليباف قوله إن "
الوكالة الدولية للطاقة
الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان".
وأضاف أن "منظمة الطاقة الذرية
الإيرانية
ستعلق تعاونها مع
الوكالة الدولية
للطاقة الذرية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية".
ويحتاج قرار مجلس
الشورى
إلى مصادقة مجلس صيانة
الدستور
، وهو الهيئة المخولة مراجعة التشريعات.
وفي وقت سابق من اللأربعاء، قال
المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الأولوية القصوى لمفتشيه هي العودة إلى المنشآت النووية الإيرانية لتقييم أثر الضربات العسكرية على برنامج
طهران
النووي
.
والأحد، شنت الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة على مواقع نووية في إيران أهمها فوردو وأصفهان ونطنز، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار الثلاثاء.
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