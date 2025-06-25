البرلمان الإيراني يعلق التعاون مع "وكالة الطاقة الذرية"

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صوت النواب الإيرانيون لصالح تعليق التعاون مع ، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، بعد حرب استمرت 12 يوما نفّذت وإسرائيل خلالها ضربات على منشآت نووية في .ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس محمد قاليباف قوله إن " الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان".وأضاف أن "منظمة الطاقة الذرية ستعلق تعاونها مع للطاقة الذرية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية".ويحتاج قرار مجلس إلى مصادقة مجلس صيانة ، وهو الهيئة المخولة مراجعة التشريعات.وفي وقت سابق من اللأربعاء، قال للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الأولوية القصوى لمفتشيه هي العودة إلى المنشآت النووية الإيرانية لتقييم أثر الضربات العسكرية على برنامج .والأحد، شنت الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة على مواقع نووية في إيران أهمها فوردو وأصفهان ونطنز، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار الثلاثاء.