في دولة عربيّة... وفاة مسؤول بعد سقوطه من الطابق السادس!

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وباشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه. لقي المخلفات الصلبة في محافظة المهندس محمود الأصمعي مصرعه اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من الطابق السادس في مبنى مجمع المصالح الحكومية في مدينة المنيا.وباشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وقد تم تحرير محضر في الحادثة، بينما نُقل جثمان المسؤول المصري إلى مشرحة المستشفى. (العربية)