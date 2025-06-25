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عربي-دولي

في دولة عربيّة... وفاة مسؤول بعد سقوطه من الطابق السادس!

Lebanon 24
25-06-2025 | 06:42
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لقي مدير إدارة المخلفات الصلبة في محافظة المنيا المهندس محمود الأصمعي مصرعه اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من الطابق السادس في مبنى مجمع المصالح الحكومية في مدينة المنيا.
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وباشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.
 
 
وقد تم تحرير محضر في الحادثة، بينما نُقل جثمان المسؤول المصري إلى مشرحة المستشفى. (العربية)
 
 
 
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