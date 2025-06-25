سحب سياسي أوكراني بارز ترشيح الرئيس الأميركي ، لجائزة نوبل للسلام، متهماً إياه باسترضاء ، .

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وأكد أوليكساندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية ، أنه فقد "أي نوع من الثقة" بقدرة على إنهاء الحرب، وفق صحيفة "تيلغراف".



وكان ميريزكو رشح ترامب في أواخر 2024، وصرح حينها بأنه يعتقد أن ذلك سيشجع الرئيس المنتخب على الوفاء بتعهده بإنهاء الحرب.



ومنذ ذلك الحين، تخلى ترامب إلى حد كبير عن محادثات السلام بعد جولات متكررة من المفاوضات الفاشلة، وخلاف علني في المكتب البيضاوي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقال ميريزكو في رسالة إلى لجنة نوبل: "هذه التهدئة للعدوان تشجع على مواصلة الهجوم. ترامب يغض الطرف عن كل ذلك"، مضيفاً "لقد فقدت أي ثقة في أن ترامب سيفي بأي من وعوده".

ورغم الإخفاقات في ، أثارت مساعي ترامب هذا الأسبوع للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين وإسرائيل بعد 12 يوماً من القتال، دعوات جديدة لجائزة نوبل للسلام.



ويوم الثلاثاء، كتب السياسي الأمريكي، بادي كارتر، إلى لجنة نوبل لترشيح ترامب لـ"دوره الاستثنائي والتاريخي" في إنهاء "الصراع المسلح بين وإيران ومنع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم من الحصول على أشد الأسلحة فتكاً على وجه الأرض".

وفي معرض حديثه عن جهود ترامب في ، قال السيد ميريزكو: "أتفهم موقفه تجاه إسرائيل. إنه التصرف الصحيح لمساعدة إسرائيل على البقاء؛ لأن إيران أعلنت رغبتها في تدميرها"، لكنه استدرك "أتمنى أن يفعل الشيء نفسه مع أوكرانيا، فروسيا أيضاً تريد تدميرها".





وقال ميريزكو: "فعلت أوكرانيا كل ما أراده ترامب. وافقنا على جميع مطالب وقف إطلاق النار، بما في ذلك صفقة ".



وتابع: "لكني الآن لا أستطيع، بضمير حي، أن أؤيد ترشيح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام أو حصوله عليها". (إرم نيوز)