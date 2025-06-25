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عربي-دولي

آخر خطوة.. أوكرانيا تسحب ترشيح ترامب لـ"جائزة نوبل"!

Lebanon 24
25-06-2025 | 06:29
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سحب سياسي أوكراني بارز ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام، متهماً إياه باسترضاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
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وأكد أوليكساندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأوكرانية، أنه فقد "أي نوع من الثقة" بقدرة ترامب على إنهاء الحرب، وفق صحيفة "تيلغراف".

وكان ميريزكو رشح ترامب في أواخر 2024، وصرح حينها بأنه يعتقد أن ذلك سيشجع الرئيس المنتخب على الوفاء بتعهده بإنهاء الحرب.

ومنذ ذلك الحين، تخلى ترامب إلى حد كبير عن محادثات السلام بعد جولات متكررة من المفاوضات الفاشلة، وخلاف علني في المكتب البيضاوي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ميريزكو في رسالة إلى لجنة نوبل: "هذه التهدئة للعدوان تشجع بوتين على مواصلة الهجوم. ترامب يغض الطرف عن كل ذلك"، مضيفاً "لقد فقدت أي ثقة في أن ترامب سيفي بأي من وعوده".
 
ورغم الإخفاقات في أوكرانيا، أثارت مساعي ترامب هذا الأسبوع للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل بعد 12 يوماً من القتال، دعوات جديدة لجائزة نوبل للسلام.

ويوم الثلاثاء، كتب السياسي الجمهوري الأمريكي، بادي كارتر، إلى لجنة نوبل لترشيح ترامب لـ"دوره الاستثنائي والتاريخي" في إنهاء "الصراع المسلح بين إسرائيل وإيران ومنع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم من الحصول على أشد الأسلحة فتكاً على وجه الأرض".
وفي معرض حديثه عن جهود ترامب في الشرق الأوسط، قال السيد ميريزكو: "أتفهم موقفه تجاه إسرائيل. إنه التصرف الصحيح لمساعدة إسرائيل على البقاء؛ لأن إيران أعلنت رغبتها في تدميرها"، لكنه استدرك "أتمنى أن يفعل الشيء نفسه مع أوكرانيا، فروسيا أيضاً تريد تدميرها".


وقال ميريزكو: "فعلت أوكرانيا كل ما أراده ترامب. وافقنا على جميع مطالب وقف إطلاق النار، بما في ذلك صفقة المعادن".

وتابع: "لكني الآن لا أستطيع، بضمير حي، أن أؤيد ترشيح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام أو حصوله عليها". (إرم نيوز)
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