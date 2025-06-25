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عربي-دولي

بعد الهدنة مع إيران.. حقول الغاز في إسرائيل تستأنف عملها

Lebanon 24
25-06-2025 | 06:56
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أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح منصات الغاز الطبيعي "كاريش" و"لفياتان"، وذلك بعد سريان الهدنة بين إسرائيل وإيران.
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وستتيح إعادة المنصات إلى العمل بشكل اعتيادي، من بين أمور أخرى، استئناف تصدير الغاز، وذلك بعد اضطرابات استمرت على مدى الأيام الأخيرة بسبب الحرب الإسرائيلية - الإيرانية.

وكانت شركة نيوميد الإسرائيلية، أعلنت صباح الأربعاء، أن حقل ليفياثان للغاز الطبيعي الذي يورد الغاز إلى مصر والأردن سيستأنف عملياته في الساعات القليلة المقبلة بعد الحصول على إذن من وزارة الطاقة.

وللإشارة، فقد أغلق 2 من حقول الغاز الإسرائيلية الثلاثة، وهما ليفياثان الذي تديره شركة شيفرون وكاريش التابع لشركة إنرجيان، قبالة ساحلها على البحر المتوسط، واللذان يوردان الجزء الأكبر من الصادرات إلى مصر والأردن. في المقابل، لم يبق سوى حقل تمار القديم قيد التشغيل، والذي يستخدم أساسا للإمدادات المحلية.

واتفقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار أمس الثلاثاء، وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن وزير الطاقة إيلي كوهين أمر بعد تقييم أمني بفتح حقلي ليفياثان وكاريش.
 
وأضافت الوزارة أن استئناف العمليات المنتظمة في منصات الحفر "سيمكن من إمداد جميع العملاء بالغاز الطبيعي" واستئناف تصدير الغاز إلى الدول المجاورة وتعزيز إيرادات الدولة من الضرائب، فضلا عن زيادة المرونة في إدارة قطاعي الكهرباء والصناعة. (سكاي نيوز عربية)
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