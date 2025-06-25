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عربي-دولي
بين سوريا وإسرائيل.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
25-06-2025
|
07:28
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كشف صحيفة "
إسرائيل
هيوم"
الإسرائيلية
، أن رئيس
مجلس الأمن القومي
الإسرائيلي
،
تساحي هنغبي
، يشرف شخصيا على جهود التنسيق الأمني والسياسي بين إسرائيل وسوريا، مؤكدا أن هناك اتصالا حكوميا شاملا ومباشرا بين الجانبين.
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وأكد
هنغبي
، بحسب الصحيفة، أنه يدير هذا الحوار مع شخصيات سياسية
سورية
نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن التنسيق يشمل ملفات أمنية وسياسية مشتركة.
وأشار إلى أن "هناك تواصلا يوميا وعلى كل المستويات مع
سوريا
"، كاشفا أن هذا الانفتاح قد يفتح الباب أمام انضمام سوريا ولبنان إلى اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل.
وعند سؤاله عن إمكانية انسحاب إسرائيل من منطقة الفصل في
الجولان
في حال جرى اتفاق تطبيع مع
دمشق
، قال هنغبي: "إذا حدثت عملية تطبيع، فسننظر في الأمر". (سكاي نيوز عربية)
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