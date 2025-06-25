بين سوريا وإسرائيل.. ماذا يحصل؟

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وأكد ، بحسب الصحيفة، أنه يدير هذا الحوار مع شخصيات سياسية نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن التنسيق يشمل ملفات أمنية وسياسية مشتركة. كشف صحيفة " هيوم" ، أن رئيس ، ، يشرف شخصيا على جهود التنسيق الأمني والسياسي بين إسرائيل وسوريا، مؤكدا أن هناك اتصالا حكوميا شاملا ومباشرا بين الجانبين.وأكد ، بحسب الصحيفة، أنه يدير هذا الحوار مع شخصيات سياسية نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن التنسيق يشمل ملفات أمنية وسياسية مشتركة.

وأشار إلى أن "هناك تواصلا يوميا وعلى كل المستويات مع "، كاشفا أن هذا الانفتاح قد يفتح الباب أمام انضمام سوريا ولبنان إلى اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل.



وعند سؤاله عن إمكانية انسحاب إسرائيل من منطقة الفصل في في حال جرى اتفاق تطبيع مع ، قال هنغبي: "إذا حدثت عملية تطبيع، فسننظر في الأمر". (سكاي نيوز عربية)