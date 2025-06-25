Advertisement

عربي-دولي

بين سوريا وإسرائيل.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1382463-638864587296907715.png
Doc-P-1382463-638864587296907715.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، يشرف شخصيا على جهود التنسيق الأمني والسياسي بين إسرائيل وسوريا، مؤكدا أن هناك اتصالا حكوميا شاملا ومباشرا بين الجانبين.
Advertisement

وأكد هنغبي، بحسب الصحيفة، أنه يدير هذا الحوار مع شخصيات سياسية سورية نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن التنسيق يشمل ملفات أمنية وسياسية مشتركة.
 
وأشار إلى أن "هناك تواصلا يوميا وعلى كل المستويات مع سوريا"، كاشفا أن هذا الانفتاح قد يفتح الباب أمام انضمام سوريا ولبنان إلى اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل.

وعند سؤاله عن إمكانية انسحاب إسرائيل من منطقة الفصل في الجولان في حال جرى اتفاق تطبيع مع دمشق، قال هنغبي: "إذا حدثت عملية تطبيع، فسننظر في الأمر". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
مواضيع ذات صلة
بين صيدا وبيروت.. ماذا يحصل "أمنياً"؟
lebanon 24
25/06/2025 17:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"أزمة".. ماذا يجري بين مصر وإسرائيل؟
lebanon 24
25/06/2025 17:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الاميركية: الولايات المتحدة مستمرة في دعم الجهود لإحلال السلام بين سوريا وإسرائيل
lebanon 24
25/06/2025 17:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
3 مطالب إسرائيلية على طاولة المحادثات بين تركيا وإسرائيل حول سوريا
lebanon 24
25/06/2025 17:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2025-06-25
10:20 | 2025-06-25
10:00 | 2025-06-25
09:49 | 2025-06-25
09:48 | 2025-06-25
09:35 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24