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عقيد إيرانيّ اغتالته إسرائيل ليلة ولادة طفلته... هذه هويّته

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:45
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أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل ضابط برتبة عقيد في محافظة البرز خلال الهجوم الإسرائيلي، سقط ليلة ولادة طفلته.
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وجاء في بيان الحرس الجمهوري: "قتل العقيد رمضان علي تشودري، رئيس قسم العلاقات العامة في فيلق الإمام حسن مجتبى في محافظة البرز إثر هجوم من الكيان الصهيوني".
 
وأضاف: "في الليلة التي رزقه الله فيها بمولودة، حلق بجناحيه في السماوات دون أن يرى وجه مولودته". (روسيا اليوم) 
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