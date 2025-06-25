عقيد إيرانيّ اغتالته إسرائيل ليلة ولادة طفلته... هذه هويّته

أعلن مقتل ضابط برتبة عقيد في محافظة البرز خلال الهجوم ، سقط ليلة ولادة طفلته.

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وجاء في بيان الحرس : "قتل العقيد علي ، رئيس في فيلق الإمام حسن مجتبى في محافظة البرز إثر هجوم من ".

وأضاف: "في الليلة التي رزقه الله فيها بمولودة، حلق بجناحيه في السماوات دون أن يرى وجه مولودته". (روسيا اليوم)