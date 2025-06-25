إعتراف إيرانيّ... هذا ما حصل للمنشآت النوويّة بعد الضربات الأميركيّة

أفاد مراسل في وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن المتحدث في قوله، إنّ "المنشآت النووية تضررت بشدّة جراء الضربات الأميركيّة".

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وجاء تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانيّة بعدما قال الرئيس الأميركيّ ، إنّ "الضربة الأميركية دمّرت المواقع النووية بالكامل". (العربية)