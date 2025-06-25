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عربي-دولي

روسيا: الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً حقيقياً لنا

Lebanon 24
25-06-2025 | 08:30
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شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن بروكسل اليوم هي العدو الحقيقي لروسيا، وأنه بهذه الصورة المشوهة التي يظهر بها الاتحاد الأوروبي فإن تهديده لا يقل خطورة عن "الناتو".
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وكتب مدفيديف في قناته على "تليغرام": "بروكسل اليوم هي العدو الحقيقي لروسيا. وفي هذه الصورة المشوهة، يمثل الاتحاد الأوروبي تهديدا لا يقل عن خطر حلف شمال الأطلسي".

كما رأى أن أوكرانيا لا يجب أن تكون ضمن الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "ما يسمى بأوكرانيا في مكوّن الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا على بلدنا".

وأضاف: "يحلم الاتحاد الأوروبي بالانتقام من روسيا، ويسعى إلى تسليح نظام كييف لدرجة تجعله غير قابل للهزيمة أمام روسيا".

وذكّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأن الاتحاد الأوروبي يرسل مدربيه لتدريب المسلحين الأوكرانيين على قتل الروس وارتكاب هجمات.
(العربية)
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