روسيا: الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً حقيقياً لنا

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شدد الروسي، دميتري مدفيديف، أن اليوم هي العدو الحقيقي لروسيا، وأنه بهذه الصورة المشوهة التي يظهر بها فإن تهديده لا يقل خطورة عن " ".وكتب مدفيديف في قناته على " ": "بروكسل اليوم هي العدو الحقيقي لروسيا. وفي هذه الصورة المشوهة، يمثل الاتحاد تهديدا لا يقل عن خطر ".كما رأى أن لا يجب أن تكون ضمن الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "ما يسمى بأوكرانيا في مكوّن الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا على بلدنا".وأضاف: "يحلم الاتحاد الأوروبي بالانتقام من ، ويسعى إلى تسليح نظام لدرجة تجعله غير قابل للهزيمة أمام روسيا".وذكّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأن الاتحاد الأوروبي يرسل مدربيه لتدريب المسلحين الأوكرانيين على قتل وارتكاب هجمات.(العربية)