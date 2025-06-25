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إقتصاد

فجر اليوم... شركة كبيرة لمليونير تتعرّض للسرقة

Lebanon 24
25-06-2025 | 09:16
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أفاد مصدر أمنيّ، عن تعرّض إحدى كبرى الشركات التابعة لمليونير أردنيّ في العاصمة عمان، لعملية سرقة فجر اليوم، نفذها مجهولون.
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وأشار المصدر إلى أن الجناة تمكنوا من سرقة مبالغ مالية كبيرة كانت محفوظة داخل قاصة الشركة، مبينًا أنه تم فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.

وبحسب مصادر مقربة من المليونير، فقد سرقت مجوهرات ثمينة وقطعا من الألماس والذهب ومبلغ نقدي يقدر بمليوني دينار أردني. (ارم نيوز)
 
 
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