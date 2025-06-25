السودان.. أبرز محطات المواجهة بين الجيش والدعم السريع

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فيما دخلت الحرب في عامها الثالث، أصبحت ولايات كردفان الثلاث وولاية شمال دارفور والصحراء الرابطة بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور النقاط الأبرز للمعارك بين الجيش والدعم السريع.حيث شهدت مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان معارك عنيفة خلال الأيام الماضية استطاع خلالها الجيش السوداني صد هجوم للدعم السريع، وفقا للناطق باسم الجيش نبيل ، بينما قالت إنها سيطرت على اللواء 189 واقتربت من السيطرة على الفرقة 22 التابعة للجيش في المدينة.وشهدت ولاية جنوب كردفان هي الأخرى معارك عنيفة، حيث أعلن الجيش صد هجوم للحركة الشعبية بقيادة الحلو -المتحالفة مع الدعم السريع- على منطقة الدشول يوم الثلاثاء الماضي قبل أن تعود الحركة وتعلن سيطرتها على المنطقة لتقطع الطريق الرابط بين مدينتي كادوقلي والدلنج بولاية جنوب كردفان.هذا وأثار ظهور قائد قوات الدعم السريع "حميدتي" وهو يخاطب حشدا من جنوده الأحد الماضي جدلا واسعا حول دوافع وأسباب الخطوة.وتوعد حميدتي خلال الخطاب بإغلاق خطوط ، بما فيها التي تنقل نفط دولة عبر البلاد وتحييد المسيرات التابعة للجيش السوداني، والتي باتت سلاحه الوحيد، على حد تعبيرهكما لوح حميدتي مجدداً بعزمهم الهجوم على الولاية الشمالية وولاية نهر النيل، مضيفاً أنهم سيعملون على السيطرة على الصحراء الرابطة بين دارفور والولاية الشمالية بشكل كامل بعد سيطرتهم على منطقة المثلث الحدودية. (العربية)