Advertisement

عربي-دولي

السودان.. أبرز محطات المواجهة بين الجيش والدعم السريع

Lebanon 24
25-06-2025 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1382509-638864652926999062.jpg
Doc-P-1382509-638864652926999062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فيما دخلت الحرب في السودان عامها الثالث، أصبحت ولايات كردفان الثلاث وولاية شمال دارفور والصحراء الرابطة بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور النقاط الأبرز للمعارك بين الجيش والدعم السريع.
Advertisement

حيث شهدت مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان معارك عنيفة خلال الأيام الماضية استطاع خلالها الجيش السوداني صد هجوم للدعم السريع، وفقا للناطق باسم الجيش نبيل عبد الله، بينما قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على اللواء 189 واقتربت من السيطرة على الفرقة 22 التابعة للجيش في المدينة.

وشهدت ولاية جنوب كردفان هي الأخرى معارك عنيفة، حيث أعلن الجيش صد هجوم للحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو -المتحالفة مع الدعم السريع- على منطقة الدشول يوم الثلاثاء الماضي قبل أن تعود الحركة وتعلن سيطرتها على المنطقة لتقطع الطريق الرابط بين مدينتي كادوقلي والدلنج بولاية جنوب كردفان.

هذا وأثار ظهور قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" وهو يخاطب حشدا من جنوده الأحد الماضي جدلا واسعا حول دوافع وأسباب الخطوة.

وتوعد حميدتي خلال الخطاب بإغلاق خطوط النفط، بما فيها التي تنقل نفط دولة جنوب السودان عبر البلاد وتحييد المسيرات التابعة للجيش السوداني، والتي باتت سلاحه الوحيد، على حد تعبيره

كما لوح حميدتي مجدداً بعزمهم الهجوم على الولاية الشمالية وولاية نهر النيل، مضيفاً أنهم سيعملون على السيطرة على الصحراء الرابطة بين دارفور والولاية الشمالية بشكل كامل بعد سيطرتهم على منطقة المثلث الحدودية. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الدعم السريع تقصف مقراً للجيش جنوب السودان
lebanon 24
25/06/2025 20:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
السودان.. آلاف الأسر تفر من الخوي بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع
lebanon 24
25/06/2025 20:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: إخلاء مطار بورتسودان في السودان بعد استهدافه بمسيّرة للدعم السريع
lebanon 24
25/06/2025 20:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الدعم السريع تسيطر على مدينة استراتيجية في غرب السودان
lebanon 24
25/06/2025 20:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-06-25
12:43 | 2025-06-25
12:41 | 2025-06-25
12:26 | 2025-06-25
12:15 | 2025-06-25
12:00 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24