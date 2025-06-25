ترامب: الوضع في أوكرانيا خرج بالكامل عن السيطرة

نقلت وكالة " " عن الرئيس الأميركي قوله في اجتماع مغلق خلال قمة " " في اليوم، إنّ "الوضع في خرج بالكامل عن السيطرة".

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كما أضافت الوكالة أن قال إنّ "الوضع يتطلب تحركا فعالا". (روسيا اليوم)