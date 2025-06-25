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عربي-دولي

ترامب: الوضع في أوكرانيا خرج بالكامل عن السيطرة

Lebanon 24
25-06-2025 | 09:48
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نقلت وكالة "بلومبرغ" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله في اجتماع مغلق خلال قمة "الناتو" في لاهاي اليوم، إنّ "الوضع في أوكرانيا خرج بالكامل عن السيطرة".
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كما أضافت الوكالة أن ترامب قال إنّ "الوضع يتطلب تحركا فعالا". (روسيا اليوم)
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