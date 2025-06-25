روبيو: إذا استمر النظام الإيراني في تمويل الإرهاب فإن تغييرا قد يحدث

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اعتبر الأميركي أنه إذا استمر "النظام في تمويل الإرهاب وإهمال شعبه، فإن تغييرا قد يحدث من الداخل بيد الشعب الإيراني دون أن تقوده ".وجاءت تصريحات الوزير في مقابلة أجرتها معه صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.وقال ردا على سؤال "ماذا عن تغيير النظام الذي يطرحه بعض الجمهوريين؟": " قال بوضوح: إذا استمر النظام في تمويل الإرهاب وإهمال شعبه، فقد يحدث التغيير من الداخل بفعل الشعب الإيراني. لكننا لسنا من سيقود ذلك. مهمتنا حماية أمننا القومي، وقد حققنا ذلك بتدمير المواقع النووية دون خسائر أو حرب".وحول التقارير التي نُشرت وتشير إلى أن استخبارات أولية تفيد بأن المنشآت النووية لم تُدمر بالكامل، وأن البرنامج الإيراني تأخر بضعة أشهر فقط، أجاب روبيو: "لا يمكنني مناقشة التفاصيل الاستخباراتية. كما أن تسريبات الاستخبارات من أكثر الأمور إحباطاً، ليس فقط لأنها تأتي من أشخاص لديهم أجندة، بل لأنها غالباً ما تُساء تفسيرها. التقارير الاستخباراتية قد تكون مجرد تحليلات أولية، ويتم تسريبها بإطار معين لخدمة أهداف سياسية – سواء لإحراج الإدارة أو معارضة العملية".وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "لكن دعيني أوضح لك أن البرنامج النووي الإيراني اليوم مختلف جذرياً عما كان عليه قبل أسبوع. لقد تراجع بشكل كبير بسبب الضربات الأميركية والإسرائيلية. هم الآن أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي مقارنة بما قبل العملية. أضرار جسيمة وجوهرية لحقت بمكونات متنوعة، ونحن نكتشف المزيد تدريجيا".