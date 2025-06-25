27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روبيو: إذا استمر النظام الإيراني في تمويل الإرهاب فإن تغييرا قد يحدث
Lebanon 24
25-06-2025
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر
وزير الخارجية
الأميركي
ماركو روبيو
أنه إذا استمر "النظام
الإيراني
في تمويل الإرهاب وإهمال شعبه، فإن تغييرا قد يحدث من الداخل بيد الشعب الإيراني دون أن تقوده
واشنطن
".
Advertisement
وجاءت تصريحات الوزير
روبيو
في مقابلة أجرتها معه صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.
وقال ردا على سؤال "ماذا عن تغيير النظام الذي يطرحه بعض الجمهوريين؟": "
الرئيس دونالد ترامب
قال بوضوح: إذا استمر النظام في تمويل الإرهاب وإهمال شعبه، فقد يحدث التغيير من الداخل بفعل الشعب الإيراني. لكننا لسنا من سيقود ذلك. مهمتنا حماية أمننا القومي، وقد حققنا ذلك بتدمير المواقع النووية دون خسائر أو حرب".
وحول التقارير التي نُشرت وتشير إلى أن استخبارات أولية تفيد بأن المنشآت النووية
الإيرانية
لم تُدمر بالكامل، وأن البرنامج
النووي
الإيراني تأخر بضعة أشهر فقط، أجاب روبيو: "لا يمكنني مناقشة التفاصيل الاستخباراتية. كما أن تسريبات الاستخبارات من أكثر الأمور إحباطاً، ليس فقط لأنها تأتي من أشخاص لديهم أجندة، بل لأنها غالباً ما تُساء تفسيرها. التقارير الاستخباراتية قد تكون مجرد تحليلات أولية، ويتم تسريبها بإطار معين لخدمة أهداف سياسية – سواء لإحراج الإدارة أو معارضة العملية".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "لكن دعيني أوضح لك أن البرنامج النووي الإيراني اليوم مختلف جذرياً عما كان عليه قبل أسبوع. لقد تراجع بشكل كبير بسبب الضربات الأميركية والإسرائيلية. هم الآن أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي مقارنة بما قبل العملية. أضرار جسيمة وجوهرية لحقت بمكونات متنوعة، ونحن نكتشف المزيد تدريجيا".
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة هذه الحرب لأن النظام الإيراني ضعيف جداً
Lebanon 24
نتنياهو: تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة هذه الحرب لأن النظام الإيراني ضعيف جداً
25/06/2025 20:06:26
25/06/2025 20:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: مبيعات النفط الإيراني تستخدم لتمويل الإرهاب وأنشطة طهران المزعزعة للاستقرار
Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: مبيعات النفط الإيراني تستخدم لتمويل الإرهاب وأنشطة طهران المزعزعة للاستقرار
25/06/2025 20:06:26
25/06/2025 20:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: النظام السوري مسؤول عما يحدث بسوريا وسيتحمل العواقب طالما استمرت الأنشطة العدائية من أراضيه
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: النظام السوري مسؤول عما يحدث بسوريا وسيتحمل العواقب طالما استمرت الأنشطة العدائية من أراضيه
25/06/2025 20:06:26
25/06/2025 20:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: أي خطوة بشأن تغيير النظام الإيراني يجب أن تكون نابعة من الشعب الإيراني وليس القنابل
Lebanon 24
ماكرون: أي خطوة بشأن تغيير النظام الإيراني يجب أن تكون نابعة من الشعب الإيراني وليس القنابل
25/06/2025 20:06:26
25/06/2025 20:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
13:00 | 2025-06-25
25/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما زالت مستمرة.. ماذا نعرف عن هدنة إيران - إسرائيل؟
Lebanon 24
ما زالت مستمرة.. ماذا نعرف عن هدنة إيران - إسرائيل؟
12:43 | 2025-06-25
25/06/2025 12:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب إلى المملكة المتحدة
Lebanon 24
ترامب إلى المملكة المتحدة
12:41 | 2025-06-25
25/06/2025 12:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون لترامب: أوقف حربك التجارية
Lebanon 24
ماكرون لترامب: أوقف حربك التجارية
12:26 | 2025-06-25
25/06/2025 12:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعلّق عملها مع وكالة الطاقة الذرية.. وتكشف حجم الأضرار
Lebanon 24
إيران تعلّق عملها مع وكالة الطاقة الذرية.. وتكشف حجم الأضرار
12:15 | 2025-06-25
25/06/2025 12:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خرج عن صمته.. براد بيت يكشف للمرة الأولى تفاصيل عن حياته الخاصة مع انجلينا جولي
Lebanon 24
خرج عن صمته.. براد بيت يكشف للمرة الأولى تفاصيل عن حياته الخاصة مع انجلينا جولي
14:17 | 2025-06-24
24/06/2025 02:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
Lebanon 24
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
14:16 | 2025-06-24
24/06/2025 02:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
01:40 | 2025-06-25
25/06/2025 01:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. نجمة شهيرة تنفصل عن خطيبها الممثل المعروف (صور)
Lebanon 24
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. نجمة شهيرة تنفصل عن خطيبها الممثل المعروف (صور)
23:00 | 2025-06-24
24/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر خطير جدا.. فنانة لبنانية تُحذر من هذه اللعبة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
أمر خطير جدا.. فنانة لبنانية تُحذر من هذه اللعبة الشهيرة (فيديو)
16:23 | 2025-06-24
24/06/2025 04:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-06-25
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
12:43 | 2025-06-25
ما زالت مستمرة.. ماذا نعرف عن هدنة إيران - إسرائيل؟
12:41 | 2025-06-25
ترامب إلى المملكة المتحدة
12:26 | 2025-06-25
ماكرون لترامب: أوقف حربك التجارية
12:15 | 2025-06-25
إيران تعلّق عملها مع وكالة الطاقة الذرية.. وتكشف حجم الأضرار
12:00 | 2025-06-25
وصفَ هجوماً بـ"مسرحية استعراضية".. ماذا قال تقرير أميركي عن إيران؟
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
25/06/2025 20:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
25/06/2025 20:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
25/06/2025 20:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24