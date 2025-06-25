الملك تشارلز يدعو ترامب لزيارة رسمية هذا العام

Advertisement

أكد قصر بكغنهام الأربعاء، أن الملك سيستضيف الرئيس الأميركي خلال زيارة رسمية لبريطانيا في وقت لاحق من العام الجاري.قبل الدعوة للقيام بزيارة رسمية في فبراير، مما يجعل الرئيس الأميركي أول زعيم سياسي منتخب في العصر الحديث يستضيفه ملك بريطاني في زيارتين رسميتين.ومع ذلك، لم تحدد موعدا لهذه الزيارة التي ستحتفي بالعلاقات الوثيقة بين البلدين.وقال أحد مساعدي : "يعرف جلالته منذ سنوات طويلة، ويتطلع إلى استضافته برفقة لاحقا هذا العام". (سكاي نيوز)