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الملك تشارلز يدعو ترامب لزيارة رسمية هذا العام

Lebanon 24
25-06-2025 | 10:20
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أكد قصر بكغنهام الأربعاء، أن الملك تشارلز الثالث سيستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة رسمية لبريطانيا في وقت لاحق من العام الجاري.
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قبل ترامب الدعوة للقيام بزيارة رسمية في فبراير، مما يجعل الرئيس الأميركي أول زعيم سياسي منتخب في العصر الحديث يستضيفه ملك بريطاني في زيارتين رسميتين.
ومع ذلك، لم تحدد بريطانيا موعدا لهذه الزيارة التي ستحتفي بالعلاقات الوثيقة بين البلدين.
وقال أحد مساعدي القصر الملكي: "يعرف جلالته الرئيس ترامب منذ سنوات طويلة، ويتطلع إلى استضافته برفقة السيدة الأولى لاحقا هذا العام". (سكاي نيوز)
 
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