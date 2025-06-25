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عربي-دولي
متّهمة بتجارة المخدرات... ما حقيقة تورّط مسؤول كبير وضباط في قضيّة إعلاميّة معروفة؟
Lebanon 24
25-06-2025
|
10:42
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نفى مصدر قضائي
مصري
ما تردد عن ضبط مسؤول في
القضاء
رفيع المستوى و8 ضباط، في قضية تجارة المخدرات المتهمة فيها الإعلامية
المصرية
سارة خليفة
.
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وقال المصدر إن لا صحة لما تردد عن إجبار أحد أعضاء
النيابة العامة
على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها
النيابة
العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة
خليفة
.
وأشار إلى أن عضو النيابة تقدم باستقالته لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله. (العربية)
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