متّهمة بتجارة المخدرات... ما حقيقة تورّط مسؤول كبير وضباط في قضيّة إعلاميّة معروفة؟

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نفى مصدر قضائي ما تردد عن ضبط مسؤول في رفيع المستوى و8 ضباط، في قضية تجارة المخدرات المتهمة فيها الإعلامية .وقال المصدر إن لا صحة لما تردد عن إجبار أحد أعضاء على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة .وأشار إلى أن عضو النيابة تقدم باستقالته لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله. (العربية)