سوريا.. القبض على "عدو الغوطتين" في عملية أمنية محكمة

Advertisement

أعلنت أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة حرستا ألقت القبض على اللواء الطيار ميزر صوان الملقب بـ"عدو الغوطتين"، في عملية أمنية محكمة.ووفق ما جاء في بيان على الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء: "شغل المذكور مناصب عسكرية عدة، أبرزها قيادته للفرقة 20 الجوية في مطار الضمير العسكري، ويعد من المتورطين في إصدار الأوامر للطيران الحربي بقصف المناطق الثائرة ضد النظام السابق في الغوطتين".وقال البيان: "بالإضافة إلى مشاركته المباشرة بطائرته المقاتلة في ارتكاب عدد من المجازر الجوية في ودير العصافير بريف دمشق".وأوضح البيان أنه "جرى تحويله إلى إدارة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لإحالته إلى المختص".وأفادت السورية " " بأن صوان "مدرج على قوائم الدولية، منها قائمة والمملكة المتحدة".