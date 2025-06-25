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سوريا.. القبض على "عدو الغوطتين" في عملية أمنية محكمة

Lebanon 24
25-06-2025 | 10:32
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أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة حرستا بريف دمشق ألقت القبض على اللواء الطيار ميزر صوان الملقب بـ"عدو الغوطتين"، في عملية أمنية محكمة.
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ووفق ما جاء في بيان على الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء: "شغل المذكور مناصب عسكرية عدة، أبرزها قيادته للفرقة 20 الجوية في مطار الضمير العسكري، ويعد من المتورطين في إصدار الأوامر للطيران الحربي بقصف المناطق الثائرة ضد النظام السابق في الغوطتين".

وقال البيان: "بالإضافة إلى مشاركته المباشرة بطائرته المقاتلة في ارتكاب عدد من المجازر الجوية في دوما ودير العصافير بريف دمشق".

وأوضح البيان أنه "جرى تحويله إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص".

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن صوان "مدرج على قوائم العقوبات الدولية، منها قائمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
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