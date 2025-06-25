عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. هذا آخر ما كشفه ترامب

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كشف الرئيس الأميركي إنه ليس مهتما بشكل خاص بتوقيع وإسرائيل على اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، قائلا إنه حل التوترات الطويلة الأمد بين البلدين.ورغم أن إدارته ستجتمع مع إيران في الأيام المقبلة، إلا أنه قال إنه لا يعطي الأولوية للتوقيع على اتفاق.وقال عن اتفاق وقف إطلاق نار رسمي، أثناء حديثه للصحفيين في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا: "لا أعتقد أن ذلك ضروريٌّ إلى هذه الدرجة". وأضاف: "أعني أنهم خاضوا حربًا. والآن يعودون إلى عالمهم. لا يهمني إن كان لديّ اتفاق أم لا، الشيء الوحيد الذي نطلبه هو ما كنا نطلبه سابقًا، وهو أننا لا نريد أسلحة نووية، لكننا دمّرنا الأسلحة النووية".ووصف الرئيس وقف إطلاق النار الأخير والغارات الجوية الأميركية على إيران بالنجاح الباهر.وأضاف، قائلا: "لقد تعاملتُ مع كليهما، وكلاهما مُرهَق ومُنهَك".. لقد قاتلا بشراسةٍ شديدة، وبعنفٍ شديد، وكلاهما راضٍ بالعودة إلى المنزل والخروج. وهل يُمكن أن يبدأ الأمر من جديد؟ أعتقد أنه يُمكنه ذلك يومًا ما. ربما يبدأ قريبًا".