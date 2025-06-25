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عربي-دولي
عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. هذا آخر ما كشفه ترامب
Lebanon 24
25-06-2025
|
11:14
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كشف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إنه ليس مهتما بشكل خاص بتوقيع
إيران
وإسرائيل على اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، قائلا إنه حل التوترات الطويلة الأمد بين البلدين.
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ورغم أن إدارته ستجتمع مع إيران في الأيام المقبلة، إلا أنه قال إنه لا يعطي الأولوية للتوقيع على اتفاق.
وقال عن اتفاق وقف إطلاق نار رسمي، أثناء حديثه للصحفيين في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا: "لا أعتقد أن ذلك ضروريٌّ إلى هذه الدرجة". وأضاف: "أعني أنهم خاضوا حربًا. والآن يعودون إلى عالمهم. لا يهمني إن كان لديّ اتفاق أم لا، الشيء الوحيد الذي نطلبه هو ما كنا نطلبه سابقًا، وهو أننا لا نريد أسلحة نووية، لكننا دمّرنا الأسلحة النووية".
ووصف الرئيس وقف إطلاق النار الأخير والغارات الجوية الأميركية على إيران بالنجاح الباهر.
وأضاف، قائلا: "لقد تعاملتُ مع كليهما، وكلاهما مُرهَق ومُنهَك".. لقد قاتلا بشراسةٍ شديدة، وبعنفٍ شديد، وكلاهما راضٍ بالعودة إلى المنزل والخروج. وهل يُمكن أن يبدأ الأمر من جديد؟ أعتقد أنه يُمكنه ذلك يومًا ما. ربما يبدأ قريبًا".
وأعلن
ترامب
، أن
واشنطن
قد توقع اتفاقا مع
طهران
، مشيرا إلى أن الضربة الأميركية على إيران كانت مباغتة، وأن طهران لم تستطع نقل المواد النووية من منشآتها.
بالتوازي، أشاد ترامب أيضًا بجهود السلام الناجحة بين الكونغو ورواندا، وكذلك بين الهند وباكستان. لكنه واجه تساؤلات حول جهوده الفاشلة حتى الآن لإنهاء الحرب في
أوكرانيا
.
وردا على سؤال من أحد المراسلين الأوكرانيين، قال ترامب إن الباب مفتوح لتزويد أوكرانيا ببعض القدرات المضادة للصواريخ التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل.
وقال ترامب إنه لم يتمكن من التوسط في السلام في أوكرانيا بسبب المشاكل مع الرئيسين الروسي والأوكراني.
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