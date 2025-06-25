"سباق التسلح بدأ".. هذا آخر ما قيلَ في إسرائيل

قال مسؤول عسكري إسرائيلي سابق إنَّ "سباق التسلح بدأ استعداداً للصراع القادم مع ".

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ووفقاً للقناة الـ"12" ، قال اللواء (إحتياط) خلال زيارة إلى الإسرائيلية إنه "على الشروع في حملة التسليح إذ أن سباق التسلح استعداداً للصراع المُقبل مع إيران قد بدأ للتو".

ويأتي كلام برعام بعد مرور يومٍ واحد على إعلان هدنة عسكرية بين وإيران عقب نزاعٍ مُسلّح استمر لــ12 يوماً تخلله تبادل لضربات صاروخية.