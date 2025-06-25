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عربي-دولي

"سباق التسلح بدأ".. هذا آخر ما قيلَ في إسرائيل

Lebanon 24
25-06-2025 | 11:39
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قال مسؤول عسكري إسرائيلي سابق إنَّ "سباق التسلح بدأ استعداداً للصراع القادم مع إيران".
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ووفقاً للقناة الـ"12" الإسرائيلية، قال اللواء (إحتياط) أمير برعام خلال زيارة إلى شركة رافائيل الإسرائيلية إنه "على تل أبيب الشروع في حملة التسليح إذ أن سباق التسلح استعداداً للصراع المُقبل مع إيران قد بدأ للتو".
 
ويأتي كلام برعام بعد مرور يومٍ واحد على إعلان هدنة عسكرية بين إسرائيل وإيران عقب نزاعٍ مُسلّح استمر لــ12 يوماً تخلله تبادل لضربات صاروخية.
 
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