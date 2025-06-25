الأكثر قربًا إلى خامنئي.. إعلان مقتل قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي

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يأتي ذلك، بعد أنباء متضاربة حول مصيره، عقب إعلان خلال تنفيذ هجمات على مقتله، في حين لم يصدر آنذاك أي تأكيد إيراني.وكان ادعى الجيش يوم الثلاثاء 17 حزيران اغتيال المسؤول العسكري علي شادماني قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، في ضربة جوية خلال الليل، واصفًا إياه بأنه "رئيس أركان الحرب في إيران".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في أعقاب معلومات استخبارية دقيقة وانتهاز فرصة عاجلة خلال ساعات الليل هاجمت طائرات حربية لسلاح الجو مقر قيادة في قلب ، وقضت على المدعو علي شادماني رئيس أركان الحرب في وأعلى قائد عسكري والأكثر قربًا إلى الزعيم الإيراني ".وأضاف: "شغل شادماني رئيس أركان الحرب وقائد قيادة الطوارئ للقوات المسلحة وأشرف على والجيش الإيراني".ولفت إلى أنه "في بداية الحرب عيّن لقيادة القوات المسلحة الإيرانية بعد أن تم على سلفه غلام خلال الضربة الافتتاحية للعملية".وقال الجيش: "قبل القضاء على سلفه، شغل شادماني منصب نائب قائد قيادة الطوارئ المسماة "خاتم الأنبياء" ورئيس هيئة العمليات في أركان القوات المسلحة الإيرانية".واعتبر أن "تصفية شادماني تضاف إلى سلسلة استهدافات طالت هرم الإيرانية وتشكل ضربة إضافية لقواتها المسلحة".