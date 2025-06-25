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عربي-دولي
بالأرقام.. كم بلغ عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على المواقع الإيرانية؟
Lebanon 24
25-06-2025
|
11:54
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أعلنت
طهران
أن الهجوم
الإسرائيلي
الذي استهدف عدة مواقع داخل الأراضي
الإيرانية
، أسفر حتى الآن عن سقوط 627 قتيلاً وإصابة 4870 شخصاً.
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وأكدت
وزارة الخارجية الإيرانية
أن أي تكرار لهذا العدوان سيقابل بـ"رد حاسم وحازم" من جانب
إيران
.
بدوره، قال المتحدث باسم الوزارة،
إسماعيل
بقائي، إن بلاده لا يمكنها الوثوق بالوعود
الإسرائيلية
، مشدداً على ضرورة أن تكون إيران في حالة "يقظة قصوى" خلال الأيام المقبلة.
وفي السياق ذاته، دعا بقائي
المجتمع الدولي
إلى إدانة الهجمات
الأمريكية
التي استهدفت منشآت نووية ذات طابع سلمي داخل إيران، معتبراً أن الوجود الأميركي في المنطقة "لا يجلب سوى مزيد من انعدام الأمن والتوتر". (ارم نيوز)
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