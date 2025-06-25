بالأرقام.. كم بلغ عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على المواقع الإيرانية؟

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أعلنت أن الهجوم الذي استهدف عدة مواقع داخل الأراضي ، أسفر حتى الآن عن سقوط 627 قتيلاً وإصابة 4870 شخصاً.وأكدت أن أي تكرار لهذا العدوان سيقابل بـ"رد حاسم وحازم" من جانب .بدوره، قال المتحدث باسم الوزارة، بقائي، إن بلاده لا يمكنها الوثوق بالوعود ، مشدداً على ضرورة أن تكون إيران في حالة "يقظة قصوى" خلال الأيام المقبلة.وفي السياق ذاته، دعا بقائي إلى إدانة الهجمات التي استهدفت منشآت نووية ذات طابع سلمي داخل إيران، معتبراً أن الوجود الأميركي في المنطقة "لا يجلب سوى مزيد من انعدام الأمن والتوتر". (ارم نيوز)