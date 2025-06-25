إيران تعلّق عملها مع وكالة الطاقة الذرية.. وتكشف حجم الأضرار

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قالت إن منشآتها النووية "تضررت بشدة" لأنها "تعرضت لهجمات متكررة من قبل الإسرائيليين والأميركيين"، حسبما قال بقائي المتحدث باسم يوم الأربعاء.أضاف: "لقد قدّم برلماننا اليوم مشروع قانون، وقد أُقرّ. وينص على تعليق تعاوننا مع . إنه يتحدث عن تعليق التعاون، وليس إنهائه".وأشار بقائي إلى أنه "بناء على مشروع القانون البرلماني، فإن موظفي الذرية غير مخولين بدخول إيران لإجراء عمليات تفتيش، إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية والنشاط السلمي في إيران".وانتقدت إيران للطاقة الذرية، وقال بقائي إن أقل ما "كان عليها فعله هو إدانة تصرفات وإسرائيل بشكل صريح".