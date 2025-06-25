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عربي-دولي

إيران تعلّق عملها مع وكالة الطاقة الذرية.. وتكشف حجم الأضرار

Lebanon 24
25-06-2025 | 12:15
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قالت إيران إن منشآتها النووية "تضررت بشدة" لأنها "تعرضت لهجمات متكررة من قبل الإسرائيليين والأميركيين"، حسبما قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأربعاء.
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أضاف: "لقد قدّم برلماننا اليوم مشروع قانون، وقد أُقرّ. وينص على تعليق تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إنه يتحدث عن تعليق التعاون، وليس إنهائه".

وأشار بقائي إلى أنه "بناء على مشروع القانون البرلماني، فإن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مخولين بدخول إيران لإجراء عمليات تفتيش، إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية والنشاط السلمي في إيران".

وانتقدت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال بقائي إن أقل ما "كان عليها فعله هو إدانة تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل صريح".


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