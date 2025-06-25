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ماكرون لترامب: أوقف حربك التجارية

Lebanon 24
25-06-2025 | 12:26
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حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء الرئيس دونالد ترامب على وقف حربه التجارية ضد حلفاء الولايات المتحدة الآن بعد أن وافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على زيادة الإنفاق الدفاعي.
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وقال ماكرون في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي: "لا يمكننا، بين الحلفاء، أن نقول إننا يجب أن ننفق المزيد على الدفاع... وشن حرب تجارية".

تابع :" لهذا السبب، من المهم جدًا العودة إلى ما ينبغي أن يكون القاعدة داخل مجموعة الحلفاء، أي: سلام تجاري حقيقي".
 
وأضاف أنه ناقش هذه النقطة مع القادة، وكررتها وزيرة الخارجية الإيطالية جيورجيا ميلوني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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