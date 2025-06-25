ماكرون لترامب: أوقف حربك التجارية

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حث الرئيس يوم الأربعاء على وقف حربه التجارية ضد حلفاء الآن بعد أن وافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على زيادة الإنفاق الدفاعي.وقال ماكرون في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي: "لا يمكننا، بين الحلفاء، أن نقول إننا يجب أن ننفق المزيد على الدفاع... وشن حرب تجارية".تابع :" لهذا السبب، من المهم جدًا العودة إلى ما ينبغي أن يكون داخل مجموعة الحلفاء، أي: سلام تجاري حقيقي".