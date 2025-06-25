ترامب إلى المملكة المتحدة

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أكد يوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي سيقوم بزيارة إلى المتحدة هذا الخريف.ومن المقرر أن يستضيف الملك الرئيس الأميركي بعد دعوة موقعة من الملك، تسمى "مانو ريجيا"، تم إرسالها إلى من قبل ممثلين من السفارة في الأسبوع الماضي.وكان قد قبل دعوة من الملك في الأصل خلال زيارة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض في شباط.لن يكون هناك لقاء خاص بين الرئيس والملك خلال الصيف بسبب تضارب جدول أعمالهما، على الرغم من أن الملك اقترح ذلك في دعوته الأولية.في قصر باكنغهام لبي بي سي : "جلالته يعرف منذ سنوات عديدة ويتطلع إلى استضافته والسيدة الأولى في وقت لاحق من هذا العام".وفي حديثها أمام يوم الأربعاء، قالت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر إن الحكومة "سعيدة حقًا بقدوم الرئيس الأميركي في زيارة دولة ثانية".