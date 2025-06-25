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عربي-دولي

ترامب إلى المملكة المتحدة

Lebanon 24
25-06-2025 | 12:41
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أكد قصر باكنغهام يوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيقوم بزيارة إلى المملكة المتحدة هذا الخريف.
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ومن المقرر أن يستضيف الملك تشارلز الرئيس الأميركي بعد دعوة موقعة من الملك، تسمى "مانو ريجيا"، تم إرسالها إلى البيت الأبيض من قبل ممثلين من السفارة البريطانية في واشنطن الأسبوع الماضي.

وكان ترامب قد قبل دعوة من الملك في الأصل خلال زيارة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى البيت الأبيض في شباط.

لن يكون هناك لقاء خاص بين الرئيس والملك خلال الصيف بسبب تضارب جدول أعمالهما، على الرغم من أن الملك اقترح ذلك في دعوته الأولية.

وقال مساعد في قصر باكنغهام لبي بي سي : "جلالته يعرف الرئيس ترامب منذ سنوات عديدة ويتطلع إلى استضافته والسيدة الأولى في وقت لاحق من هذا العام". 

وفي حديثها أمام مجلس العموم يوم الأربعاء، قالت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر إن الحكومة "سعيدة حقًا بقدوم الرئيس الأميركي في زيارة دولة ثانية".
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