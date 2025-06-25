ما زالت مستمرة.. ماذا نعرف عن هدنة إيران - إسرائيل؟

لليوم الثاني على التوالي، ما زالت الهدنة بين وإيران "صامدة".. لا إطلاق صواريخ، لا تبادل للقصف، وذلك بعد 12 يوماً على الصراع الكبير الذي أقحم بأكمله في توتر كبير.

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الهدنة كانت فُجائية وقد جاءت فجر يوم الثلاثاء، وقد أتت عبر الرئيس الأميركي الذي أعلنها رسمياً.. فماذا نعرف عن هذه الهدنة وما هي تفاصيلها؟

- الهدنة دخلت حيز التنفيذ بعد الخامسة صباحاً بقليل بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

- قالت الحكومة إنها وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الأميركي بعد الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما أشارت إلى أنها ستتوقف عن الهجوم إذا قامت إسرائيل بالمثل.

- مع ذلك وبعد ساعات قليلة، اتهمت إسرائيل إيران بشن هجمات جديدة على أراضيها.

- الهدنة جاءت بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة أميركية في قطر الاثنين الماضي، فيما قالت إنه ردٌ انتقامي على ضربات أميركية استهدفت مواقعها النووية خلال .

- بعد مرور ساعتين على إعلان إسرائيل موافقتها على الهدنة، قال الجيش إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران.

- اتهم يسرائيل كاتس، الإسرائيلي، إيران "بانتهاك كامل" لشروط الاتفاق، مضيفاً أنه أصدر تعليمات للجيش "بمواصلة النشاط المكثف في استهداف لإحباط أهداف النظام والبُنى التحتية الإرهابية".

- الجيش نفى أنه أطلق صواريخ بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما أكد في وقت لاحق أنه "في اللحظات الأخيرة قبل فرض وقف إطلاق النار على العدو"، استهدف "مراكز عسكرية ولوجستية" داخل إسرائيل.

- ذكرت وكالة أنباء تسنيم، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل شنت "هجوماً عسكرياً من ثلاث مراحل" على أراضيها بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

- اتهم مكتب إيران بإطلاق صواريخ باتجاه أراضيه بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، وهو ما نفته طهران، مشيراً إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي ردّ باستهداف "منظومة رادارات قرب طهران".

- بعد ذلك، هدأت الأمور والأوضاع ولم يتم الإبلاغ عن أي هجومٍ جديد.