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عربي-دولي

أردوغان: لا يوجد خاسر في عملية السلام

Lebanon 24
25-06-2025 | 13:15
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي استضافتها إسطنبول فتحت "نافذة لفرصة جديدة" نحو وقف إطلاق النار والتوصل إلى سلام دائم.
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وفي مؤتمر صحفي أعقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، قال أردوغان: "تتزايد أعداد الضحايا والدمار في كل من أوكرانيا وروسيا. نحن نواصل بذل جهود مكثفة لإنهاء الحرب عبر سلام عادل، وقد بدأنا بالفعل جهود الوساطة في إسطنبول".

وأضاف: "المفاوضات في إسطنبول فتحت نافذة لفرصة جديدة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في أوكرانيا، ولا ينبغي تفويت هذه الفرصة"، مشدداً على أن أنقرة تنتظر "خطوات ملموسة من قبل الأطراف المعنية".

وأكد الرئيس التركي: "كما قلت مراراً، لا يوجد خاسر في عملية السلام".
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