أردوغان: لا يوجد خاسر في عملية السلام

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وفي أعقب مشاركته في قمة (الناتو) في ، قال : "تتزايد أعداد الضحايا والدمار في كل من وروسيا. نحن نواصل بذل جهود مكثفة لإنهاء الحرب عبر سلام عادل، وقد بدأنا بالفعل جهود الوساطة في إسطنبول".وأضاف: "المفاوضات في إسطنبول فتحت نافذة لفرصة جديدة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في أوكرانيا، ولا ينبغي تفويت هذه الفرصة"، مشدداً على أن تنتظر "خطوات ملموسة من قبل الأطراف المعنية".وأكد الرئيس التركي: "كما قلت مراراً، لا يوجد خاسر في عملية السلام".