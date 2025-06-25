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عربي-دولي
"صراخ".. خفايا محادثة ترامب ونتنياهو التي أوقفت حرب إيران
Lebanon 24
25-06-2025
|
13:17
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كشفت تقارير إسرائيلية أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
صرخ في وجه
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
آمراً إياه لوقف الحرب مع
إيران
.
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وذكرت التقارير أن "التوتر" بين
ترامب
ونتنياهو حصل خلال محادثة هاتفية بينهما، وقد تمكن الرئيس الأميركي خلالها من منع هجوم إسرائيلي إضافي على إيران، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر الثلاثاء.
وكانت
إسرائيل
اتهمت إيران أمس الثلاثاء، بخرق وقف إطلاق النار بإطلاقها صاروخاً نحوها، فيما توعد عدة مسؤولين إسرائيليين برد قوي على مزاعم خرق الاتفاق.
وبينما كانت الطائرات الحربية
الإسرائيلية
تحلّق في الأجواء
الإيرانية
، وعلى بُعد دقائق معدودة من عشرين هدفاً كان من المفترض قصفها، رداً على إطلاق الصاروخ من إيران بعد وقف إطلاق النار، جرت مكالمة هاتفية بين
نتنياهو
وترامب، وفق ما أوردته القناة "آي 24" الإسرائيلية وصحيفة جيروزاليم بوست، مساء أمس الثلاثاء.
ونقلت وسيلتا الإعلام الاسرائيليتان، عن مسؤول مطّلع على تفاصيل المحادثة، قوله إنّ
الرئيس ترامب
رفع صوته على نتنياهو قائلاً: "أوقفوا الهجوم!".
كذلك، ذكر المصدر أن نتنياهو لم يتمكن من قول الكثير، واكتفى بتقديم الشكر عدة مرات للرئيس الأميركي.
ووفق المسؤول نفسه، فإنَّ المكالمة لم تكن سهلة، وقال: "كانت محادثة صعبة بين نتنياهو والرئيس الأميركي. من وجهة نظر ترامب، فإنه قد حقق إنجازاً، وأوضح بشكل قاطع أن لا أحد، ولا بأي حال من الأحوال، سيفسد ذلك الإنجاز".
كذلك، كتب ترامب عبر منصة تروث سوشال موجّهاً كلامه لإسرائيل: "لا تسقطي القنابل. إذا فعلتِ ذلك، فسيكون هذا خرقاً خطيراً. أعيدي طياريك إلى الديار حالاً". وأضاف: "على إسرائيل أن تهدأ، وعليّ أن أدفعها إلى ذلك. سأرى إن كنت قادراً على جعل الأمر يحدث".
وفي نهاية المطاف، تلقى طيارو سلاح الجو
الإسرائيلي
أوامر بوقف الهجوم، وكحلّ وسط، هاجمت إسرائيل محطة رادار قرب
طهران
، بعيدة عن نطاق الرد المخطط له سابقاً.
وذكرت صحيفة
يديعوت أحرونوت
، أنّ حالة من الذهول التام سادت إسرائيل، إزاء تصريحات الرئيس الأميركي، وذلك بعد أن زُعم في وقت سابق أنه يوجد تنسيق مع
الأميركيين
، وأنّ هناك ضوءاً أخضر للرد على خروقات وقف إطلاق النار من الجانب
الإيراني
، لكن يبدو أن ترامب لم يكن على علم بذلك التنسيق، وهذا ما أثار غضبه. (العربي الجديد)
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