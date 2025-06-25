"صراخ".. خفايا محادثة ترامب ونتنياهو التي أوقفت حرب إيران

كشفت تقارير إسرائيلية أن الرئيس الأميركي صرخ في وجه آمراً إياه لوقف الحرب مع .

Advertisement

وذكرت التقارير أن "التوتر" بين ونتنياهو حصل خلال محادثة هاتفية بينهما، وقد تمكن الرئيس الأميركي خلالها من منع هجوم إسرائيلي إضافي على إيران، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر الثلاثاء.

وكانت اتهمت إيران أمس الثلاثاء، بخرق وقف إطلاق النار بإطلاقها صاروخاً نحوها، فيما توعد عدة مسؤولين إسرائيليين برد قوي على مزاعم خرق الاتفاق.

وبينما كانت الطائرات الحربية تحلّق في الأجواء ، وعلى بُعد دقائق معدودة من عشرين هدفاً كان من المفترض قصفها، رداً على إطلاق الصاروخ من إيران بعد وقف إطلاق النار، جرت مكالمة هاتفية بين وترامب، وفق ما أوردته القناة "آي 24" الإسرائيلية وصحيفة جيروزاليم بوست، مساء أمس الثلاثاء.

ونقلت وسيلتا الإعلام الاسرائيليتان، عن مسؤول مطّلع على تفاصيل المحادثة، قوله إنّ رفع صوته على نتنياهو قائلاً: "أوقفوا الهجوم!".

كذلك، ذكر المصدر أن نتنياهو لم يتمكن من قول الكثير، واكتفى بتقديم الشكر عدة مرات للرئيس الأميركي.



ووفق المسؤول نفسه، فإنَّ المكالمة لم تكن سهلة، وقال: "كانت محادثة صعبة بين نتنياهو والرئيس الأميركي. من وجهة نظر ترامب، فإنه قد حقق إنجازاً، وأوضح بشكل قاطع أن لا أحد، ولا بأي حال من الأحوال، سيفسد ذلك الإنجاز".

كذلك، كتب ترامب عبر منصة تروث سوشال موجّهاً كلامه لإسرائيل: "لا تسقطي القنابل. إذا فعلتِ ذلك، فسيكون هذا خرقاً خطيراً. أعيدي طياريك إلى الديار حالاً". وأضاف: "على إسرائيل أن تهدأ، وعليّ أن أدفعها إلى ذلك. سأرى إن كنت قادراً على جعل الأمر يحدث".



وفي نهاية المطاف، تلقى طيارو سلاح الجو أوامر بوقف الهجوم، وكحلّ وسط، هاجمت إسرائيل محطة رادار قرب ، بعيدة عن نطاق الرد المخطط له سابقاً.

وذكرت صحيفة ، أنّ حالة من الذهول التام سادت إسرائيل، إزاء تصريحات الرئيس الأميركي، وذلك بعد أن زُعم في وقت سابق أنه يوجد تنسيق مع ، وأنّ هناك ضوءاً أخضر للرد على خروقات وقف إطلاق النار من الجانب ، لكن يبدو أن ترامب لم يكن على علم بذلك التنسيق، وهذا ما أثار غضبه. (العربي الجديد)