أعلنت الرئاسة اليوم الأربعاء، أن الرئيس السوري ، عقد اجتماعاً مع وجهاء وأعيان محافظة والجولان، ناقش خلاله الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المنطقة.

وأفادت السورية " " بأن استمع إلى مداخلات الحضور التي ركّزت على احتياجات المواطنين والصعوبات التي يواجهونها، خاصة في ظل الاعتداءات والتوغلات المتكررة.

وأكد الشرع أن جهوداً تبذل لوقف هذه الاعتداءات عبر مفاوضات غير مباشرة تُجرى بواسطة وسطاء دوليين، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية دور الوجهاء في ترسيخ ونقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقارير إسرائيلية تحدثت عن إشراف رئيس ، تساحي هنغبي، شخصياً على جهود التنسيق الأمني والسياسي بين وسوريا. (سبوتنيك)