الشرع يجري مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف اعتداءاتها

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأربعاء، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، عقد اجتماعاً مع وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان، ناقش خلاله الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الشرع استمع إلى مداخلات الحضور التي ركّزت على احتياجات المواطنين والصعوبات التي يواجهونها، خاصة في ظل الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة.
وأكد الشرع أن جهوداً تبذل لوقف هذه الاعتداءات عبر مفاوضات غير مباشرة تُجرى بواسطة وسطاء دوليين، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية دور الوجهاء في ترسيخ الوحدة الوطنية ونقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقارير إسرائيلية تحدثت عن إشراف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، شخصياً على جهود التنسيق الأمني والسياسي بين إسرائيل وسوريا. (سبوتنيك)