"الناتو" يتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي.. وترامب يرحب

تعهد أعضاء (الناتو) اليوم الأربعاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي السنوي إلى ما مجموعه 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

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كذلك، تعهّد أعضاء الحلف في البيان الختامي لقمتهم في لاهاي، بتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية بين ضفتي .



وأكد الأعضاء دعمهم طويل الأمد لأوكرانيا وإدراج المساعدات العسكرية لها ضمن الإنفاق الدفاعي، معتبرين أن تُمثل "تهديداً طويل الأمد" لأمن والأطلسي.



ووفق الإعلان، تعهد الأعضاء أيضاً بإنفاق ما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على النفقات المتعلقة بالأمن مثل حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز الصناعية الدفاعية للحلف.



وقال إن هذه الاستثمارات ضرورية لمواجهة "التهديدات الأمنية الهائلة"، خاصة ما وصفوه بـ"التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن الأطلسي والتهديد المستمر للإرهاب".

بدوره، أشاد الرئيس الأميركي بقمة الحلف في لاهاي معتبراً أنها كانت "رائعة".



وقال لرئيس الوزراء الهولندي ديك شوف: "أعتقد أن القمة كانت رائعة. كانت نجاحاً كبيراً.. والمشاركة فيها كانت إيجابية للغاية وحققنا أموراً كثيرة".



كذلك، أكّد أن التي تسهم بنحو ثلثي الإنفاق في الحلف طالبت مراراً بتغيير ذلك، واصفاً برفع الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% بأنه "خطوة تاريخية".



وأضاف: "لولا الولايات المتحدة لما كان موجوداً". (الجزيرة نت)