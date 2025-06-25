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عربي-دولي
"الناتو" يتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي.. وترامب يرحب
Lebanon 24
25-06-2025
|
13:38
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تعهد أعضاء
حلف شمال الأطلسي
(الناتو) اليوم الأربعاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي السنوي إلى ما مجموعه 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
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كذلك، تعهّد أعضاء الحلف في البيان الختامي لقمتهم في لاهاي، بتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية بين ضفتي
الأطلسي
.
وأكد الأعضاء دعمهم طويل الأمد لأوكرانيا وإدراج المساعدات العسكرية لها ضمن الإنفاق الدفاعي، معتبرين أن
روسيا
تُمثل "تهديداً طويل الأمد" لأمن
أوروبا
والأطلسي.
ووفق الإعلان، تعهد الأعضاء أيضاً بإنفاق ما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على النفقات المتعلقة بالأمن مثل حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز
القاعدة
الصناعية الدفاعية للحلف.
وقال
القادة
إن هذه الاستثمارات ضرورية لمواجهة "التهديدات الأمنية الهائلة"، خاصة ما وصفوه بـ"التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن
الأوروبي
الأطلسي والتهديد المستمر للإرهاب".
بدوره، أشاد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بقمة الحلف في لاهاي معتبراً أنها كانت "رائعة".
وقال
ترامب
لرئيس الوزراء الهولندي ديك شوف: "أعتقد أن القمة كانت رائعة. كانت نجاحاً كبيراً.. والمشاركة فيها كانت إيجابية للغاية وحققنا أموراً كثيرة".
كذلك، أكّد أن
الولايات المتحدة
التي تسهم بنحو ثلثي الإنفاق في الحلف طالبت مراراً بتغيير ذلك، واصفاً
التزام
الدول الأعضاء
برفع الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% بأنه "خطوة تاريخية".
وأضاف: "لولا الولايات المتحدة لما كان
الناتو
موجوداً".
(الجزيرة نت)
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