Advertisement

إقتصاد

عن المعاشات.. قرار سار للمصريين

Lebanon 24
25-06-2025 | 13:44
A-
A+
Doc-P-1382637-638864812213259956.png
Doc-P-1382637-638864812213259956.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من الأول من تموز المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
Advertisement

وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل الزيادة المقررة للمعاشات والتي تصرف وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضح القرار أن الزيادة المستحقة ستكون بنسبة 15% أو ما يُكمل الحد الأدنى المقرر، أيهما أكبر، كما لا يجوز أن تتجاوز قيمة الزيادة نسبة 15% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 حزيران.

وبحسب القرار تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أُضيف إليه من زيادات حتى 30 حزيران 2025، على ألا تقل الزيادة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأشار القرار إلى أن إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 35 من القانون، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023، لا تعتبر جزءًا من المعاش الأساسي الذي تُحسب على أساسه الزيادة الجديدة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
عون عاد بدعم مصري: رسائل "الحزب" التصعيدية لجمهوره وقراري حول السلاح اتخذ
lebanon 24
26/06/2025 01:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يقدم معاشه دعماً للصليب الأحمر: "جهودكم لا تُقدّر بثمن"
lebanon 24
26/06/2025 01:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار من واتساب للمستخدمين
lebanon 24
26/06/2025 01:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن "ستارلينك"... كلام سار من حنكش!
lebanon 24
26/06/2025 01:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-06-25
16:54 | 2025-06-25
16:42 | 2025-06-25
16:30 | 2025-06-25
16:23 | 2025-06-25
16:20 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24