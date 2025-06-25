في هذا البلد.. قرار قضائي عاجل بمنع دفن الرئيس

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نجحت الحكومة الزامبية في الحصول على أمر قضائي بوقف الدفن الخاص للرئيس السابق في يوم الأربعاء بعد أن رفعت قضية في اللحظة الأخيرة تم الاستماع إليها في يوم الجنازة، حسب موقع " تايمز".وأجبرت القضية أفراد أسرة لونغو على تأخير حضورهم حفل الدفن وحضور جلسة استماع في في عاصمة جنوب وهم يرتدون ملابس جنازة سوداء.قضت محكمة بأن الطرفين اتفقا بعد مشاورات على عدم دفن لونغو حتى يُبتّ في قضية مكان جنازته. وحدد القاضي الرابع من آب موعدًا لجلسة استماع أخرى.وكان التحدي القانوني الذي قدمته الحكومة الزامبية ضد دفن لونغو في جنوب أفريقيا هو التطور الأحدث في نزاع مستمر منذ قرابة شهر مع عائلة لونغو بشأن تفاصيل جنازته ومكان راحته الأخير.تريد الحكومة الزامبية أن تقام جنازة رسمية للونغو في وطنه، وهو الأمر الذي رفضت عائلة لونغو السماح به بسبب عداوته السياسية المريرة مع الرئيس الزامبي الحالي هاكيندي هيتشيليما.توفي لونغو، الذي كان زعيما لزامبيا من عام 2015 إلى عام 2021، بسبب مرض لم يتم الكشف عنه في مستشفى بجنوب إفريقيا في 5 حزيران عن عمر يناهز 68 عامًا.أُلغيت جنازته الرسمية في زامبيا مرتين بسبب خلافات حول تفاصيلها. وقالت عائلته ومحاموه إنه ترك تعليمات محددة بعدم حضور هيتشيليما جنازته، بينما أعلنت الحكومة الزامبية أن هيتشيليما سيرأس الجنازة الرسمية. (واشنطن تايمز)