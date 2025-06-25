اعتقالات وإعدامات.. ماذا يجري في إيران؟

ذكرت وكالة " "، اليوم الأربعاء، أنَّ السلطات كثفت حملتها الأمنية الداخلية في جميع أنحاء البلاد وذلك من خلال اعتقالات جماعيّة وإعدامات ونشر عسكري، لاسيما في المنطقة الكردية المُضطربة.

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وذكر مسؤولون ونشطاء إيرانيون أنه "بعد أيام من بدء الجوية على يوم 13 حزيران الجاري، شنت الإيرانية حملة اعتقالات واسعة النطاق، مصحوبة بتواجد مكثف في الشوارع حول نقاط التفتيش".

وكان البعض وجماعات المنفية يأملون أن تؤدي الحملة العسكرية، التي استهدفت الحرس الثوري وقوات الأمن الداخلي، بالإضافة إلى المواقع النووية، إلى إشعال انتفاضة شعبية والإطاحة بالجمهورية الإسلامية، وفق "رويترز".

وحتى الآن، لم تظهر حتى الآن أي علامة على أي احتجاجات كبيرة ضد السلطات، فيما قال مسؤول أمني إيراني كبير ومسؤولان كبيران آخران مُطلعان على قضايا الأمن الداخلي إن السلطات تُركِّز على خطر الاضطرابات الداخلية المُحتملة، لا سيما في المناطق الكردية.

وقال المسؤول الأمني الكبير إنه تم وضع وحدات الحرس الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية في حالة تأهب، وأصبح الأمن الداخلي الآن هو المحور .

وأضاف المسؤول أن السلطات قلقة بشأن عملاء إسرائيليين وانفصاليين عرقيين ومنظمة مجاهدي خلق، وهي جماعة مُعارضة منفية سبق أن شنَّت هجمات داخل إيران.

كذلك، صرَّح أحد المسؤولين المطلعين على الشؤون الأمنية بأنه تم نشر قوات على حدود باكستان والعراق وأذربيجان لوقف تسلل من وصفهم بالإرهابيين. (رويترز)