وسط استعدادات دقيقة.. بدء مراسم استبدال الكسوة

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بدأت للعناية بشؤون والمسجد النبوي تنفيذ مراسم تغيير كسوة المشرفة، عبر فريق متخصص يشرف على عملية إنزال الكسوة القديمة وتثبيت الجديدة.باشرت الفرق المختصة في مجمع الملك لكسوة الكعبة المشرفة، التابع للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرام والمسجد النبوي، أولى خطوات تغيير الكسوة، وذلك بفك المذهّبات والصمديات والقناديل والحُليّ المثبتة على الكسوة، إضافة إلى إنزال ستارة باب الكعبة المشرفة التي يبلغ طولها 6.3 أمتار وعرضها 3.3 أمتار، تمهيدًا لإزالة الكسوة القديمة واستبدالها بالجديدة.تتكون الكسوة الجديدة من 47 قطعة من الحرير الأسود المنقوش، مطرزة بـ68 آية قرآنية بخيوط من الفضة المطلية بالذهب عيار 24. ويصل الوزن الإجمالي للكسوة إلى نحو 1.4 ألف كيلوغرام. ويشرف على مراحل التغيير فريق علمي وعملي متخصص، يتولى رفع الكسوة السابقة وتثبيت القطع الجديدة.يشارك في عملية تصنيع الكسوة وتثبيتها 154 صانعًا سعوديًا محترفًا، يعملون ضمن طاقم تشغيلي يضم مهارات متعددة. ويستخدم الفريق في صناعة الكسوة ما مجموعه 120 كيلوجرامًا من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، و60 كيلوجرامًا من أسلاك الفضة الخالصة، و825 كيلوغرامًا من الحرير، و410 كيلوغرامات من القطن الخام، وتم إنتاج 54 قطعة مذهّبة من خلال 8 مكائن نسيج متخصصة.