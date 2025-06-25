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قوات كوماندوز إسرائيلية في إيران.. إليكم ما فعلته

Lebanon 24
25-06-2025 | 14:18
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كشف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير عن أن مجموعات "كوماندوز برية" تحركت في إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين.
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وقال زامير إن "النجاحات تحققت بفضل قواتنا الجوية ومجموعات كوماندوز برية، مضيفا أن "هذه القوات تحركت سرا في قلب أراضي العدو، وأتاحت لنا حرية كاملة في التحرك العملاني".
وقال زامير أنه إذا كانت هذه العملية قد انتهت، "فإن الحملة لم تنجز بعد.. علينا البقاء يقظين لأن تحديات عدة تنتظرنا".

وهذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها قوات برية إسرائيلية داخل إيران. (العين)

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