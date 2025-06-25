قوات كوماندوز إسرائيلية في إيران.. إليكم ما فعلته

كشف عن أن مجموعات "كوماندوز برية" تحركت في خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين.

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وقال إن "النجاحات تحققت بفضل قواتنا الجوية ومجموعات كوماندوز برية، مضيفا أن "هذه القوات تحركت سرا في قلب أراضي العدو، وأتاحت لنا حرية كاملة في التحرك العملاني". وقال إن "النجاحات تحققت بفضل قواتنا الجوية ومجموعات كوماندوز برية، مضيفا أن "هذه القوات تحركت سرا في قلب أراضي العدو، وأتاحت لنا حرية كاملة في التحرك العملاني".

وقال زامير أنه إذا كانت هذه العملية قد انتهت، "فإن الحملة لم تنجز بعد.. علينا البقاء يقظين لأن تحديات عدة تنتظرنا".



وهذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها قوات برية إسرائيلية داخل إيران. (العين)