"تدمير بنى تحتية".. هذا آخر ما أعلنته إسرائيل عن غزة

أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأربعاء، أنَّ قوات الفرقة 36 دمّرت أكثر من 300 بنية تحتية عسكرية في ، وذلك منذ بدء عملية "عربات " ضد حركة " ".

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وذكرَ جيش العدو أنَّ تلك البنى التحتية التي تم تدميرها كانت فوق الأرض وتحتها، وتشمل أنفاقاً ومنصات إطلاق ومُنشآت مُفخّخة.

وقال الجيش إن "القوات قتلت عشرات المسلحين جواً وبراً، كما عثرات على العديد من مخابئ الأسلحة".

وعملية "عربات جدعون" هي خطة عسكرية إسرائيلية ميدانية على الأرض، بحيث تقوم قوات بإدارة حركة السكان عبر إقامة مناطق عازلة يتم فيها تجميع المدنيين ، مما يتيح للجيش حرية العمل العسكري في بقية أنحاء القطاع.

ومن أهداف العملية أيضاً تفكيك سلطة حركة حماس عبر ضرب بنيتها التحتية ونزع سلاحها، استعادة الرهائن الإسرائيليين، إعادة رسم الخارطة الأمنية والديمغرافية للقطاع.





