ترامب: سنضرب إيران في حال أعادت بناء منشآتها النووية

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قال الرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، إن ستوجّه ضربة جديدة لإيران إذا حاولت إعادة بناء برنامجها .وجاء تصريح خلال حديثه مع الصحفيين أثناء حضوره قمة (الناتو) في ، وفقا لشبكة .وسأل أحد الصحفيين ترامب عمّا إذا كان سيوجّه ضربة جديدة لإيران في حال أعادت بناء منشآتها النووية. فأجاب ترامب باختصار: "بالتأكيد".