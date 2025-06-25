Advertisement

عربي-دولي

ترامب: سنضرب إيران في حال أعادت بناء منشآتها النووية

Lebanon 24
25-06-2025 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1382675-638864872433052446.png
Doc-P-1382675-638864872433052446.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستوجّه ضربة جديدة لإيران إذا حاولت إعادة بناء برنامجها النووي.
Advertisement

وجاء تصريح ترامب خلال حديثه مع الصحفيين أثناء حضوره قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

وسأل أحد الصحفيين ترامب عمّا إذا كان سيوجّه ضربة جديدة لإيران في حال أعادت بناء منشآتها النووية. فأجاب ترامب باختصار: "بالتأكيد".
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: سنضرب إيران مجددا إذا حاولت إعادة بناء منشآتها النووية
lebanon 24
26/06/2025 01:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ "CNN": ترامب أصبح أكثر ميلا لضرب منشآت إيران النووية
lebanon 24
26/06/2025 01:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: سنعيد بناء المنشآت النووية إذا دمرت
lebanon 24
26/06/2025 01:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنعود ونشن ضربات أخرى على المنشآت النووية الإيرانية في حال عادت طهران إلى نشاطها النووي
lebanon 24
26/06/2025 01:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-06-25
16:54 | 2025-06-25
16:42 | 2025-06-25
16:30 | 2025-06-25
16:23 | 2025-06-25
16:20 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24