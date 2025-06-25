قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر: لن نتردد في الردّ إذا أخطأ العدو

حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني
، اللواء محمد باكبور، من أنّ إيران
لن تتردد في الرد بقوة على أي خطأ يرتكبه "العدو"، كما حصل خلال الأيام الاثني عشر الماضية، مؤكداً استعداد بلاده الكامل للدفاع عن أراضيها وسيادتها.
وفي ختام عملية "الوعد الصادق 3"، شدّد باكبور على أنّ القوات الإيرانية
في أعلى درجات الجاهزية ولن تتهاون في التصدي لأي اعتداء، وذلك بعد يوم واحد
فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ، لإنهاء الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري الذي بدأ في 13 حزيران الجاري.
وفي السياق ذاته، جدّد مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري تحذيراته لكل من إسرائيل
والولايات المتحدة، مؤكداً أنّ أي استمرار في العدوان سيُقابل بردّ أشد وأوسع نطاقاً، وأنّ القوات المسلحة الإيرانية جاهزة بنسبة 100% لمواجهة أي تهديد محتمل.
على الجانب الآخر
، أقرّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
، إيال زامير، بوجود تحديات كبيرة رغم سريان وقف إطلاق النار، قائلاً: "لا وقت للراحة أو التراخي"، ما يعكس استمرار حالة التوتر والجهوزية.
وفي تصريح متضارب، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إنّ احتمال استئناف المواجهة العسكرية بين طهران
وتل أبيب قائم في المستقبل
القريب، رغم حالة الإنهاك التي أصابت الطرفين، وذلك بعد دقائق فقط من إشارته إلى إمكانية تفادي التصعيد، في مؤشر واضح على الغموض الذي يلفّ المشهد الإقليمي في المرحلة المقبلة. (روسيا اليوم)