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عربي-دولي

منشآت نطنز وفوردو وأصفهان "خارج الخدمة"... وغابارد تؤكد: الضربة نفّذت بنجاح

Lebanon 24
25-06-2025 | 15:38
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قالت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، إن المواقع النووية الإيرانية تم تدميرها، وهو ما يؤكد ما صرح به الرئيس دونالد ترامب مرات عديدة.
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واشارت عبر حسابها على "أكس" إلى أنّ معلومات استخباراتية جديدة أكّدت ما صرّح به الرئيس الأميركي مرارًا: دُمّرت المنشآت النووية الإيرانية. إذا اختار الإيرانيون إعادة البناء، فسيتعين عليهم إعادة بناء المنشآت الثلاث (نطنز، فوردو، أصفهان) بالكامل، وهو ما سيستغرق سنوات على الأرجح".

أَضافت: "لقد استخدمت وسائل الإعلام الدعائية تكتيكها المعتاد: نشر أجزاء من تقييمات استخباراتية سرية مسربة بشكل غير قانوني بشكل انتقائي مع تعمد تجاهل حقيقة أن التقييم قد كتب بـ"ثقة منخفضة" في محاولة لتقويض القيادة الحاسمة للرئيس ترامب والجنود الشجعان الذين نفذوا ببراعة مهمة تاريخية حقيقية للحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي وأمنه".

وقالت وكالة الاستخبارات الدفاعية يوم الاثنين إن البرنامج النووي الإيراني تراجع ولم يتم "تدميره بالكامل" كما قال ترامب.

وتناقض التقرير مع تصريحات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن وضع المواقع النووية الإيرانية.
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