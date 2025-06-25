منشآت نطنز وفوردو وأصفهان "خارج الخدمة"... وغابارد تؤكد: الضربة نفّذت بنجاح

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قالت غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، إن المواقع النووية تم تدميرها، وهو ما يؤكد ما صرح به مرات عديدة.واشارت عبر حسابها على "أكس" إلى أنّ معلومات استخباراتية جديدة أكّدت ما صرّح به الرئيس الأميركي مرارًا: دُمّرت المنشآت النووية الإيرانية. إذا اختار الإيرانيون إعادة البناء، فسيتعين عليهم إعادة بناء المنشآت الثلاث (نطنز، فوردو، أصفهان) بالكامل، وهو ما سيستغرق سنوات على الأرجح".أَضافت: "لقد استخدمت الدعائية تكتيكها المعتاد: نشر أجزاء من تقييمات استخباراتية سرية مسربة بشكل غير قانوني بشكل انتقائي مع تعمد تجاهل حقيقة أن التقييم قد كتب بـ"ثقة منخفضة" في محاولة لتقويض القيادة الحاسمة للرئيس والجنود الشجعان الذين نفذوا ببراعة مهمة تاريخية حقيقية للحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي وأمنه".وقالت وكالة الاستخبارات الدفاعية يوم الاثنين إن البرنامج تراجع ولم يتم "تدميره بالكامل" كما قال ترامب.وتناقض التقرير مع تصريحات ترامب ورئيس الوزراء بشأن وضع المواقع النووية الإيرانية.