حادثة أمام كنيسة اللاذقية.. إطلاق نار وسقوط قتيل

شهد محيط للروم الأرثوذكس، مساء اليوم الأربعاء، توتراً أمنياً تمثل بحصول حادثة إطلاق نار أدى إلى مقتل أحد الأشخاص.

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وانتشرت أنباء تفيد بأن شخصاً أقدم على قتل حارس الكنيسة، لكن مطرانية الروم الأرثوذكس نفت هذا الأمر، مشيرة إلى أن شخصاً كان على متن دراجة نارية، أطلق النار على شخص كان يقف أمام الكنيسة، ما أدى إلى مقتله.