Advertisement

عربي-دولي

بعد اتهامات طالت المخيم.. "قسد" تنفي "ادعاءات حكومة دمشق" حول تفجير مار إلياس

Lebanon 24
25-06-2025 | 16:02
A-
A+
Doc-P-1382686-638864896117851389.png
Doc-P-1382686-638864896117851389.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ما اعتبرته "ادعاءات" حكومة دمشق حول تفجير كنسية مار إلياس، مشدّدة على أن "هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى حقائق أو مجريات حقيقية".
Advertisement

وأشارت "قسد"، في بيان اليوم، إلى إنه بعد "ادعاءات" وزارة الداخلية السورية بأن الانتحاريين الإرهابيين الذين هاجما كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة قدما من مخيم الهول، "بدأت الأجهزة المختصة في قوّاتنا بالتدقيق والتحقيق في سجلات القاطنين في مخيم الهول والمغادرين له خلال الفترة الماضية، حيث تم تأكيد أنه ليس هناك مغادرة لأي شخص من المخيم سوى الذين غادروا إلى الداخل السوري، بناءً على طلب حكومة دمشق، خلال الفترة الماضية، وجميعهم من السوريين".

وأضاف البيان أن الحال هو نفسه بالنسبة "للعراقيين الذين تم ترحيلهم إلى الأراضي العراقية وفق سجلات تقدم بها الجانب العراقي وتكفل بإيصالهم إلى مخيم الجدعة".
مواضيع ذات صلة
الداخلية السورية: منفذا تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق قدما من مخيم الهول
lebanon 24
26/06/2025 01:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: الخلية التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق تتبع تنظيم داعش
lebanon 24
26/06/2025 01:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الكاثوليكي للإعلام يدين تفجير كنيسة مار الياس في دمشق
lebanon 24
26/06/2025 01:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي عن تفجير كنيسة مار الياس في دمشق: عمل إرهابي جبان
lebanon 24
26/06/2025 01:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-06-25
16:54 | 2025-06-25
16:42 | 2025-06-25
16:30 | 2025-06-25
16:23 | 2025-06-25
16:20 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24