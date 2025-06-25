بعد اتهامات طالت المخيم.. "قسد" تنفي "ادعاءات حكومة دمشق" حول تفجير مار إلياس

Advertisement

نفت قوات "قسد" ما اعتبرته "ادعاءات" حكومة حول تفجير كنسية ، مشدّدة على أن "هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى حقائق أو مجريات حقيقية".وأشارت "قسد"، في بيان اليوم، إلى إنه بعد "ادعاءات" بأن الانتحاريين الإرهابيين الذين هاجما في حي الدويلعة قدما من ، "بدأت الأجهزة المختصة في قوّاتنا بالتدقيق والتحقيق في سجلات القاطنين في مخيم الهول والمغادرين له خلال الفترة الماضية، حيث تم تأكيد أنه ليس هناك مغادرة لأي شخص من المخيم سوى الذين غادروا إلى الداخل السوري، بناءً على طلب حكومة دمشق، خلال الفترة الماضية، وجميعهم من السوريين".وأضاف البيان أن الحال هو نفسه بالنسبة "للعراقيين الذين تم ترحيلهم إلى الأراضي وفق سجلات تقدم بها الجانب وتكفل بإيصالهم إلى مخيم الجدعة".