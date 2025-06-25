إعلانات كبرى قريبة بشأن اتفاقيات أبراهام.. مسؤول يكشف

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أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع ، مشيرًا إلى أنه يشعر بـ"رغبة قوية" لدى لتحقيق ذلك.وفي تصريحات نقلتها وكالة ، قال ويتكوف: "أعتقد أننا سنصدر قريبًا إعلانات كبرى بشأن انضمام دول جديدة إلى اتفاقيات أبراهام".