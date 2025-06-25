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عربي-دولي

إعلانات كبرى قريبة بشأن اتفاقيات أبراهام.. مسؤول يكشف

Lebanon 24
25-06-2025 | 16:20
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أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إيران، مشيرًا إلى أنه يشعر بـ"رغبة قوية" لدى طهران لتحقيق ذلك.
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وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، قال ويتكوف: "أعتقد أننا سنصدر قريبًا إعلانات كبرى بشأن انضمام دول جديدة إلى اتفاقيات أبراهام".
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