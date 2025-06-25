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عربي-دولي
من الحرب إلى الحلّ: الرأي العام الإسرائيلي يتحول نحو التهدئة
Lebanon 24
25-06-2025
|
16:42
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أظهر استطلاع للرأي نشره موقع واللا الإخباري
الإسرائيلي
، الأربعاء، أن غالبية الإسرائيليين يدعمون إنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة
حماس
.
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الاستطلاع
، الذي أُجري بالتعاون مع معهد Panel4All وشمل 583 مشاركًا، أشار إلى أن 67% من الإسرائيليين يؤيدون هذه الخطوة، فيما بلغ هامش الخطأ 4.3%. ولفت الموقع إلى تزايد "الإصرار الجماهيري" على إنهاء الحرب والتوقيع على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
كذلك أظهر الاستطلاع أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار الأخير مع
إيران
، مقابل معارضة 33%، بينما امتنع 15% عن إبداء رأيهم.
في تداعيات الاستطلاع السياسية، أشار موقع واللا إلى "زيادة ملحوظة" في شعبية
حزب الليكود
بزعامة رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
، الذي يُتوقع حصوله على 26 مقعدًا في حال أُجريت الانتخابات اليوم، ما يجعله الحزب الأكبر للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024.
وتراجع حزب "
بينيت
2026" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق
نفتالي بينيت
إلى 24 مقعدًا، وفق الاستطلاع نفسه.
ورغم استمرار الحرب في غزة وارتفاع عدد الضحايا، يرفض
نتنياهو
دعوات
المعارضة
لإجراء انتخابات مبكرة، وسط اتهامات بإطالة أمد الصراع للبقاء في السلطة. وأفاد 54% من المشاركين أن موقفهم من نتنياهو لم يتغير، بينما قال 32% إن نظرتهم له تحسنت، و8% فقط قالوا إنها ساءت.
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