من الحرب إلى الحلّ: الرأي العام الإسرائيلي يتحول نحو التهدئة

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، الذي أُجري بالتعاون مع معهد Panel4All وشمل 583 مشاركًا، أشار إلى أن 67% من الإسرائيليين يؤيدون هذه الخطوة، فيما بلغ هامش الخطأ 4.3%. ولفت الموقع إلى تزايد "الإصرار الجماهيري" على إنهاء الحرب والتوقيع على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.كذلك أظهر الاستطلاع أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار الأخير مع ، مقابل معارضة 33%، بينما امتنع 15% عن إبداء رأيهم.في تداعيات الاستطلاع السياسية، أشار موقع واللا إلى "زيادة ملحوظة" في شعبية بزعامة رئيس الوزراء ، الذي يُتوقع حصوله على 26 مقعدًا في حال أُجريت الانتخابات اليوم، ما يجعله الحزب الأكبر للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024.وتراجع حزب " 2026" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق إلى 24 مقعدًا، وفق الاستطلاع نفسه.ورغم استمرار الحرب في غزة وارتفاع عدد الضحايا، يرفض دعوات لإجراء انتخابات مبكرة، وسط اتهامات بإطالة أمد الصراع للبقاء في السلطة. وأفاد 54% من المشاركين أن موقفهم من نتنياهو لم يتغير، بينما قال 32% إن نظرتهم له تحسنت، و8% فقط قالوا إنها ساءت.