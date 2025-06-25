"سي آي إيه": منشآت إيران النووية الرئيسية دُمّرت

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قال الأميركية "سي آي إيه" ، إن "مجموعة من المعلومات الاستخباراتية الموثوقة تشير إلى أن برنامج تضرّر بشدة من جرّاء الضربات الأميركية الأخيرة".وأضاف في بيان: "يشمل ذلك معلومات استخباراتية جديدة من مصدر موثوق ودقيق، تفيد أن العديد من المنشآت النووية الرئيسية دُمرت، وأنه سيتعيّن إعادة بنائها على مدار سنوات".وتابع البيان: "تواصل وكالة الاستخبارات المركزية جمع معلومات إضافية من مصادر موثوقة، لإبقاء صانعي القرار المعنيين وهيئات الرقابة على اطلاع كامل".وختم راتكليف البيان قائلاً: "سنقدم أيضاً، عندما يكون ذلك ممكناً، تحديثات ومعلومات للجمهور الأميركي، نظراً للأهمية الوطنية لهذه المسألة وفي كل محاولة لتوفير الشفافية".وكانت تقارير صحفية أميركية أثارت ضجة في ، عندما نقلت تقييماً استخباراتياً أولياً أشار إلى أن المكونات الأساسية للبرنامج النووي لطهران لم تدمّر، بما في ذلك مخزون اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي.