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عربي-دولي
قاليباف: الوكالة الدولية شاركت معلومات عن مراكزنا النووية مع إسرائيل
Lebanon 24
25-06-2025
|
18:45
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اتّهم
رئيس البرلمان
الإيراني محمد
باقر
قاليباف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بمشاركة معلومات عن المراكز النووية
الإيرانية
مع
إسرائيل
.
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وكتب قاليباف على حسابه في "إكس": "لقد راهنت وكالة الطاقة الذرية على مصداقيتها الضئيلة بمشاركتها معلومات عن المراكز النووية لبلادنا مع النظام
الإسرائيلي
المجرم، ممهدةً الطريق للعدوان والهجمات على مراكزنا النووية، ولم تُدنها حتى علنًا".
وقال: "لقد راهنت وكالة الطاقة الذرية اليوم على تصفية حساباتنا مع الوكالة ورئيسها المُسيء".
وأضاف: "
منظمة الطاقة الذرية
الإيرانية ستعلق تعاونها مع
الوكالة الدولية
إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية".
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