قاليباف: الوكالة الدولية شاركت معلومات عن مراكزنا النووية مع إسرائيل

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اتّهم قاليباف بمشاركة معلومات عن المراكز النووية مع .وكتب قاليباف على حسابه في "إكس": "لقد راهنت وكالة الطاقة الذرية على مصداقيتها الضئيلة بمشاركتها معلومات عن المراكز النووية لبلادنا مع النظام المجرم، ممهدةً الطريق للعدوان والهجمات على مراكزنا النووية، ولم تُدنها حتى علنًا".وقال: "لقد راهنت وكالة الطاقة الذرية اليوم على تصفية حساباتنا مع الوكالة ورئيسها المُسيء".وأضاف: " الإيرانية ستعلق تعاونها مع إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية".