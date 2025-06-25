Advertisement

عربي-دولي

قاليباف: الوكالة الدولية شاركت معلومات عن مراكزنا النووية مع إسرائيل

Lebanon 24
25-06-2025 | 18:45
A-
A+
Doc-P-1382737-638864992862108190.jpg
Doc-P-1382737-638864992862108190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتّهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة معلومات عن المراكز النووية الإيرانية مع إسرائيل.
Advertisement
وكتب قاليباف على حسابه في "إكس": "لقد راهنت وكالة الطاقة الذرية على مصداقيتها الضئيلة بمشاركتها معلومات عن المراكز النووية لبلادنا مع النظام الإسرائيلي المجرم، ممهدةً الطريق للعدوان والهجمات على مراكزنا النووية، ولم تُدنها حتى علنًا".
وقال: "لقد راهنت وكالة الطاقة الذرية اليوم على تصفية حساباتنا مع الوكالة ورئيسها المُسيء".
وأضاف: "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية".
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان الإيراني: الوكالة الذرية الدولية شاركت معلومات عن مراكزنا النووية مع إسرائيل
lebanon 24
26/06/2025 04:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل مراقبة وتقييم الموقف بشأن هجمات إسرائيل على منشآت إيران النووية
lebanon 24
26/06/2025 04:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: على مدير الوكالة الدولية إدانة هجمات إسرائيل على منشآتنا النووية السلمية
lebanon 24
26/06/2025 04:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بضربة واحدة
lebanon 24
26/06/2025 04:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:56 | 2025-06-25
18:53 | 2025-06-25
18:28 | 2025-06-25
16:54 | 2025-06-25
16:42 | 2025-06-25
16:30 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24