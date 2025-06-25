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إيران تُعيد فتح مجالها الجوي جزئياً

Lebanon 24
25-06-2025 | 18:53
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أعادت إيران فتح مجالها الجوي فوق شرق البلاد، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي، إثر وقف لإطلاق النار مع اسرائيل بعد حرب استمرت 12يوماً.
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