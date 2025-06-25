ترامب: أميركا أنقذت إسرائيل والآن ستنقذ نتنياهو من المحاكمة



Advertisement وقال في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن " أنقذت ، والآن ستكون هي من ينقذ "، كما يحب أن يسمي رئيس الوزراء .

وكتب ترامب: "صدمت لسماع أن ، التي شهدت للتو واحدة من أعظم لحظاتها في التاريخ، والتي يقودها بقوة نتنياهو، تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها في زمن الحرب العظمى".

وتابع: "مررت أنا وبيبي بجحيم معاً. نقاتل عدواً قديماً عنيداً وذكياً لإسرائيل وإيران، ولم يكن بيبي أفضل أو أكثر حدة أو أقوى في حبه للأرض المقدسة الرائعة. أي كان سيعاني الخسائر والإحراج والفوضى". أبدى الرئيس الأميركي استياءه من محاكمة في بلاده، داعياً إلى إلغاء هذه المحاكمة.وقال في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن " أنقذت ، والآن ستكون هي من ينقذ "، كما يحب أن يسمي رئيس الوزراء .وكتب ترامب: "صدمت لسماع أن ، التي شهدت للتو واحدة من أعظم لحظاتها في التاريخ، والتي يقودها بقوة نتنياهو، تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها في زمن الحرب العظمى".وتابع: "مررت أنا وبيبي بجحيم معاً. نقاتل عدواً قديماً عنيداً وذكياً لإسرائيل وإيران، ولم يكن بيبي أفضل أو أكثر حدة أو أقوى في حبه للأرض المقدسة الرائعة. أي كان سيعاني الخسائر والإحراج والفوضى".

ووصف ترامب نتنياهو بأنه "كان محارباً، ربّما لا يشبه أي محارب آخر في تاريخ إسرائيل، وكانت النتيجة شيئاً لم يتخيّله أحد، وهو التام على أحد أكبر وأقوى الأسلحة النووية في العالم".



وتابع الرئيس الأميركي: "كنا نقاتل، حرفياً، من أجل بقاء إسرائيل، ولا يوجد في تاريخ إسرائيل من قاتل بشجاعة أو كفاءة أكبر من بيبي نتنياهو. رغم كل هذا، علمت للتو أن بيبي تم استدعاؤه إلى المحكمة يوم الإثنين لمواصلة هذه القضية طويلة الأمد".



واعتبر ترامب أن "القضية التي يحاكم بها نتنياهو ذات دوافع سياسية، تتعلّق بالسيجار ودمية باغز باني والعديد من التهم غير العادلة الأخرى، من أجل إلحاق ضرر كبير به. إن مثل هذه الملاحقة لرجل أعطى الكثير أمر لا يمكن تصوره بالنسبة لي. إنه يستحق أفضل بكثير من هذا، وكذلك دولة إسرائيل".



وقال: "يجب إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو على الفور، أو منح العفو لبطل عظيم، فعل الكثير من أجل الدولة. ربما لا يوجد أحد أعرفه كان بإمكانه العمل في انسجام أفضل مع رئيس الولايات المتحدة، أنا، من بيبي نتنياهو".



وختم ترامب منشوره قائلاً: "لقد أنقذت الولايات المتحدة إسرائيل، والآن ستكون هي من ينقذ بيبي نتنياهو. لا يمكن السماح بهذه المهزلة (العدالة)!".