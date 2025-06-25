25
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: أميركا أنقذت إسرائيل والآن ستنقذ نتنياهو من المحاكمة
Lebanon 24
25-06-2025
|
18:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
استياءه من محاكمة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في بلاده، داعياً إلى إلغاء هذه المحاكمة.
Advertisement
وقال
ترامب
في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن "
الولايات المتحدة
أنقذت
إسرائيل
، والآن ستكون هي من ينقذ
بيبي
نتنياهو
"، كما يحب أن يسمي رئيس الوزراء
الإسرائيلي
.
وكتب ترامب: "صدمت لسماع أن
دولة إسرائيل
، التي شهدت للتو واحدة من أعظم لحظاتها في التاريخ، والتي يقودها بقوة نتنياهو، تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها في زمن الحرب العظمى".
وتابع: "مررت أنا وبيبي بجحيم معاً. نقاتل عدواً قديماً عنيداً وذكياً لإسرائيل وإيران، ولم يكن بيبي أفضل أو أكثر حدة أو أقوى في حبه للأرض المقدسة الرائعة. أي
شخص آخر
كان سيعاني الخسائر والإحراج والفوضى".
ووصف ترامب نتنياهو بأنه "كان محارباً، ربّما لا يشبه أي محارب آخر في تاريخ إسرائيل، وكانت النتيجة شيئاً لم يتخيّله أحد، وهو
القضاء
التام على أحد أكبر وأقوى الأسلحة النووية في العالم".
وتابع الرئيس الأميركي: "كنا نقاتل، حرفياً، من أجل بقاء إسرائيل، ولا يوجد في تاريخ إسرائيل من قاتل بشجاعة أو كفاءة أكبر من بيبي نتنياهو. رغم كل هذا، علمت للتو أن بيبي تم استدعاؤه إلى المحكمة يوم الإثنين لمواصلة هذه القضية طويلة الأمد".
واعتبر ترامب أن "القضية التي يحاكم بها نتنياهو ذات دوافع سياسية، تتعلّق بالسيجار ودمية باغز باني والعديد من التهم غير العادلة الأخرى، من أجل إلحاق ضرر كبير به. إن مثل هذه الملاحقة لرجل أعطى الكثير أمر لا يمكن تصوره بالنسبة لي. إنه يستحق أفضل بكثير من هذا، وكذلك دولة إسرائيل".
وقال: "يجب إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو على الفور، أو منح العفو لبطل عظيم، فعل الكثير من أجل الدولة. ربما لا يوجد أحد أعرفه كان بإمكانه العمل في انسجام أفضل مع رئيس الولايات المتحدة، أنا، من بيبي نتنياهو".
وختم ترامب منشوره قائلاً: "لقد أنقذت الولايات المتحدة إسرائيل، والآن ستكون هي من ينقذ بيبي نتنياهو. لا يمكن السماح بهذه المهزلة (العدالة)!".
مواضيع ذات صلة
ترامب: الولايات المتحدة هي من أنقذت إسرائيل
Lebanon 24
ترامب: الولايات المتحدة هي من أنقذت إسرائيل
26/06/2025 04:25:12
26/06/2025 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: على المحكمة العليا أن تتصرف من أجل إنقاذ أميركا
Lebanon 24
ترامب: على المحكمة العليا أن تتصرف من أجل إنقاذ أميركا
26/06/2025 04:25:12
26/06/2025 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يُنقذ بلدية طرابلس من الـحلّ
Lebanon 24
ميقاتي يُنقذ بلدية طرابلس من الـحلّ
26/06/2025 04:25:12
26/06/2025 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هاري ينقذ إنكلترا من "فضيحة كروية"!
Lebanon 24
هاري ينقذ إنكلترا من "فضيحة كروية"!
26/06/2025 04:25:12
26/06/2025 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
إيران تُعيد فتح مجالها الجوي جزئياً
Lebanon 24
إيران تُعيد فتح مجالها الجوي جزئياً
18:53 | 2025-06-25
25/06/2025 06:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قاليباف: الوكالة الدولية شاركت معلومات عن مراكزنا النووية مع إسرائيل
Lebanon 24
قاليباف: الوكالة الدولية شاركت معلومات عن مراكزنا النووية مع إسرائيل
18:45 | 2025-06-25
25/06/2025 06:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"سي آي إيه": منشآت إيران النووية الرئيسية دُمّرت
Lebanon 24
"سي آي إيه": منشآت إيران النووية الرئيسية دُمّرت
18:28 | 2025-06-25
25/06/2025 06:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "سلاح خطير" بيد إسرائيل.. ما هو؟
Lebanon 24
بالفيديو: "سلاح خطير" بيد إسرائيل.. ما هو؟
16:54 | 2025-06-25
25/06/2025 04:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
من الحرب إلى الحلّ: الرأي العام الإسرائيلي يتحول نحو التهدئة
Lebanon 24
من الحرب إلى الحلّ: الرأي العام الإسرائيلي يتحول نحو التهدئة
16:42 | 2025-06-25
25/06/2025 04:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. نجمة شهيرة تنفصل عن خطيبها الممثل المعروف (صور)
Lebanon 24
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. نجمة شهيرة تنفصل عن خطيبها الممثل المعروف (صور)
23:00 | 2025-06-24
24/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أحمر ضيق ومن دون خطيبها.. ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها فكم أصبح عمرها؟ (صور)
Lebanon 24
بفستان أحمر ضيق ومن دون خطيبها.. ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها فكم أصبح عمرها؟ (صور)
02:20 | 2025-06-25
25/06/2025 02:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
01:40 | 2025-06-25
25/06/2025 01:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت فيديوهات "غريبة".. شاهدوا ماذا فعلت ميريام فارس
Lebanon 24
نشرت فيديوهات "غريبة".. شاهدوا ماذا فعلت ميريام فارس
04:50 | 2025-06-25
25/06/2025 04:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
11:47 | 2025-06-25
25/06/2025 11:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:53 | 2025-06-25
إيران تُعيد فتح مجالها الجوي جزئياً
18:45 | 2025-06-25
قاليباف: الوكالة الدولية شاركت معلومات عن مراكزنا النووية مع إسرائيل
18:28 | 2025-06-25
"سي آي إيه": منشآت إيران النووية الرئيسية دُمّرت
16:54 | 2025-06-25
بالفيديو: "سلاح خطير" بيد إسرائيل.. ما هو؟
16:42 | 2025-06-25
من الحرب إلى الحلّ: الرأي العام الإسرائيلي يتحول نحو التهدئة
16:30 | 2025-06-25
بسبب الـ"F35".. خلاف بين أميركا ودولة بارزة!
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
26/06/2025 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
26/06/2025 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
26/06/2025 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24