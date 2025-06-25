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عربي-دولي
محكمة دولية خاصة تقترب.. اتفاق لمحاسبة قادة روسيا على "جريمة العدوان"
Lebanon 24
25-06-2025
|
23:08
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خطت
أوكرانيا
خطوة جديدى على طريق السعي لمحاسبة كبار المسؤولين
الروس
، بتوقيعها اتفاقاً مع مجلس
أوروبا
لوضع الأسس القانونية لإنشاء محكمة خاصة تُعنى بمحاكمة مرتكبي "جريمة العدوان" ضدها.
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وجاء التوقيع خلال مراسم أُقيمت في مقر المجلس بمدينة ستراسبورغ
الفرنسية
، بحضور الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
والأمين العام لمجلس أوروبا
آلان
بيرسيه، في خطوة وُصفت بأنها ذات طابع رمزي وقانوني بالغ الأهمية.
زيلينسكي
شدد على أن الاتفاق ليس سوى نقطة الانطلاق، لكنه يحمل دلالات قوية بأن العدالة قد تبدأ بالسير على سكة أكثر صرامة، قائلاً: "كل مجرم حرب يجب أن يدرك أن الملاحقة، بمن فيهم
بوتين
".
المحكمة المرتقبة ستكون مكملة للمحكمة
الجنائية الدولية
التي سبق أن أصدرت مذكرة توقيف بحق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
على خلفية اتهامات بترحيل غير قانوني لأطفال من الأراضي
الأوكرانية
. (العربية)
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