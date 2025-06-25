محكمة دولية خاصة تقترب.. اتفاق لمحاسبة قادة روسيا على "جريمة العدوان"

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خطت خطوة جديدى على طريق السعي لمحاسبة كبار المسؤولين ، بتوقيعها اتفاقاً مع مجلس لوضع الأسس القانونية لإنشاء محكمة خاصة تُعنى بمحاكمة مرتكبي "جريمة العدوان" ضدها.وجاء التوقيع خلال مراسم أُقيمت في مقر المجلس بمدينة ستراسبورغ ، بحضور الرئيس الأوكراني والأمين العام لمجلس أوروبا بيرسيه، في خطوة وُصفت بأنها ذات طابع رمزي وقانوني بالغ الأهمية.شدد على أن الاتفاق ليس سوى نقطة الانطلاق، لكنه يحمل دلالات قوية بأن العدالة قد تبدأ بالسير على سكة أكثر صرامة، قائلاً: "كل مجرم حرب يجب أن يدرك أن الملاحقة، بمن فيهم ".المحكمة المرتقبة ستكون مكملة للمحكمة التي سبق أن أصدرت مذكرة توقيف بحق على خلفية اتهامات بترحيل غير قانوني لأطفال من الأراضي . (العربية)