إسرائيل تكشف "مُفاجأة ما بعد الحرب".. مجموعات "كوماندوز برية" تحركت سراً في قلب إيران

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كشف إيال زامير مساء أمس الأربعاء، أن مجموعات "كوماندوز برية" تحركت في خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين، في حين أشاد رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) بدعم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).وأعلن زامير أن ما اعتبرها "نجاحات الجيش" تحققت بفضل "قواتنا الجوية ومجموعات كوماندوز برية"، موضحا أن "هذه القوات تحركت سرا في قلب أراضي العدو، وأتاحت لنا حرية كاملة في التحرك العملاني".وتحدث زامير في مقطع مصور نشره الجيش الإسرائيلي، ومثلت تصريحاته الإعلان الأول عن مشاركة جنود إسرائيليين في الحرب على أراضي إيران.واندلعت الحرب إثر هجوم مباغت شنته على إيران في 13 حزيران ، بهدف معلن هو على البرنامجين والصاروخي لطهران، وأسفر الهجوم عن مقتل قياديين عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين.وشكر زامير على تحركها "الدقيق والقوي والمثير للإعجاب" في الحرب.وشارك الجيش الأميركي في اعتراض صواريخ إيرانية أطلقتها ردا على إسرائيل، ثم أمر الرئيس الأميركي بشن ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية ليل السبت.وقال زامير إنه كان على تواصل وثيق مع الجيش الأميركي خلال العمليات .(سكاي نيوز)