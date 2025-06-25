نافيًا التقارير الإعلامية.. البيت الأبيض: يورانيوم إيران المخصب "تحت الأنقاض"

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ويأتي هذا الموقف بعد جدل أُثير في أعقاب الهجوم الذي أمر به الرئيس الأميركي ، واستهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو، نطنز، وأصفهان، دعمًا لإسرائيل خلال المواجهة العسكرية الأخيرة مع .، وفي تصريحات جديدة، هاجم وسائل إعلام أميركية بارزة اتهمها بتسريب تقرير استخباراتي سري يشكك في جدوى الضربات، ويطرح تساؤلات حول ما إذا كانت إيران قد أفرغت المواقع المستهدفة من اليورانيوم المخصب قبل الهجوم.وكان خبراء قد أثاروا بالفعل احتمال أن تكون إيران قد نقلت ما يقارب 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى مواقع بديلة، لتفادي خسارته في حال تعرضت المنشآت للقصف.وسبق أن أشارت تقارير صحفية، من بينها تقرير لصحيفة " تايمز"، إلى عمليات نقل سرية لليورانيوم من منشأة "فوردو"، الأمر الذي عزز الشكوك بشأن فعالية الضربة.مع ذلك، يواصل ترامب الدفاع عن العملية، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أنها نجحت في تدمير المنشآت الثلاث بالكامل، وأن الرسالة الأميركية وصلت بوضوح إلى طهران.والأربعاء قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، لشبكة " " الإخبارية: "أؤكد لكم أن لم تتلق أي دليل على أن اليورانيوم عالي التخصيب نقل قبل الضربات".وأكدت ليفيت أن "المعلومات التي تفيد بخلاف ذلك تقارير خاطئة".وأضافت: "أما بشأن ما هو موجود في المواقع الآن، فهو مدفون تحت أنقاض هائلة نتيجة نجاح ضربات ليلة السبت".وكان للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قال لقناة "فرانس 2" التلفزيوية ، إن "الوكالة لم تعد قادرة على مراقبة هذه المادة من لحظة بدء الأعمال القتالية".وتابع: "لا أريد إعطاء الانطباع أن اليورانيوم المخصب ضاع أو أُخفي".وبحسب وثيقة سرية نشرتها شبكة " إن"، الثلاثاء، فإن الضربات الأميركية لم تؤد سوى إلى تأخير البرنامج بضعة أشهر فقط، من دون تدميره بالكامل، وذلك خلافا لما دأب ترامب على قوله. (سكاي نيوز)