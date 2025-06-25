بعد تسريب نتائج الضربات على إيران.. هذا ما قررته إدارة ترامب

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بعد تقارير صحفية عن نتائج الضربات على أثارت ضجة وغضبا في ، قررت الأميركي تقليص مشاركة المعلومات السرية مع .وقال مسؤول كبير في لشبكة " إن" الإخبارية الأميركية، إن الإدارة تعتقد أن التقرير الأولي لوكالة استخبارات الدفاع سُرب بعد نشر التقييم على نظام لمشاركة المعلومات السرية مع الكونغرس، ليلة الإثنين.وأضاف المسؤول: "بالتالي ستشارك الإدارة معلومات أقل على هذا النظام".كما أكد أن الإدارة تجري تحقيقا في التسريب.وكشف المسؤول لـ"سي إن إن"، أن وزيري الدفاع بيت هيغسيث والخارجية ماركو روبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف، سيقدمون إحاطة لمجلس الشيوخ بشأن إيران، الخميس.وكانت تقارير صحفية أميركية نقلت عن تقييم استخباراتي أولي، أن المكونات الأساسية للبرنامج لطهران لم تدمر، بما في ذلك مخزون اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي، من جراء الضربات الأميركية الأخيرة.ودفعت التقارير كبار المسؤولين ، بمن فيهم ، إلى الرد بالنفي وتكذيب وسائل إعلام مهمة، مثل "سي إن إن" وصحيفة " تايمز".(سكاي نيوز)