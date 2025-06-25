مِن رئيس البرازيل.. نصيحة إلى ترامب

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دعا الرئيس البرازيلي لويس نظيره الأميركي إلى قضاء وقت أقل والتركيز على أداء مهامه.وقال للصحفيين، يوم الأربعاء: "في هذا العالم غير الهادئ، حيث يوجد رئيس مثل هذه الدولة الكبيرة كالولايات المتحدة... عليه أن يفكر أكثر في ما يقوله ويقضي وقتا أقل على ويهتم أكثر بأداء مهام ".ودعا الرئيس البرازيلي كذلك إلى التفكير أكثر في تطوير التجارة الحرة وتعزيز التعددية وتحقيق السلام.وأضاف: "لقد كان لدينا رئيس مماثل. وبصراحة، كانت مصالح البلاد تهمه أقل من أي شيء آخر. وما كان أهم بالنسبة له هو تلبية احتياجاته الصغيرة وغير القانونية أحيانا". (روسيا اليوم)