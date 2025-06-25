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مِن رئيس البرازيل.. نصيحة إلى ترامب

Lebanon 24
25-06-2025 | 23:42
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دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى قضاء وقت أقل على الانترنت والتركيز على أداء مهامه.
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وقال لولا دا سيلفا للصحفيين، يوم الأربعاء: "في هذا العالم غير الهادئ، حيث يوجد رئيس مثل هذه الدولة الكبيرة كالولايات المتحدة... عليه أن يفكر أكثر في ما يقوله ويقضي وقتا أقل على الانترنت ويهتم أكثر بأداء مهام رئيس الدولة".

ودعا الرئيس البرازيلي ترامب كذلك إلى التفكير أكثر في تطوير التجارة الحرة وتعزيز التعددية وتحقيق السلام.

وأضاف: "لقد كان لدينا رئيس مماثل. وبصراحة، كانت مصالح البلاد تهمه أقل من أي شيء آخر. وما كان أهم بالنسبة له هو تلبية احتياجاته الصغيرة وغير القانونية أحيانا". (روسيا اليوم)

 
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