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عربي-دولي

ارقام اسرائيلية جديدة تتكشف.. إصابة 3345 إسرائيلياً و41 ألفاً طالبوا بتعويض بعد الحرب مع ايران

Lebanon 24
26-06-2025 | 00:05
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أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن 3345 إسرائيليا أصيبوا خلال الحرب الأخيرة مع إيران، فيما تجاوز عدد طلبات التعويض عن أضرار مادية 41 ألف طلب.
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وقالت وزارة الصحة -في بيان- إن المستشفيات استقبلت خلال الحرب 3345 مصابا، وإن خطوط الدعم النفسي التابعة للوزارة تلقت 18 ألفا و861 اتصالا خلال الحرب طلبا لدعم نفسي.

ووفق البيان “تم إدخال 11 ألفا و70 إسرائيليا بلا مأوى إلى 97 موقع استيعاب”، وفق البيان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية -نقلا عن وزارة الصحة- في وقت سابق اليوم أن عدد القتلى في إسرائيل جراء الحرب مع إيران بلغ 29 قتيلا.

من جانبه، أفاد صندوق التعويضات الإسرائيلي بارتفاع عدد طلبات التعويض عن أضرار مادية، وقال إنه تلقى 41 ألفا و651 طلب تعويض جراء أضرار مادية سببتها الصواريخ الإيرانية، وفق صحيفة معاريف.

وأوضح أن 32 ألفا و975 من طلبات التعويض تتعلق بأضرار في مبان، و4119 في سيارات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الصندوق أمس الثلاثاء أن عدد طلبات التعويض بلغ 38 ألفا و700.
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